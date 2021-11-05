在未來很長一段時間內，美國仍將是世界軍事領域的主宰者。唯一有能力同時對地球上所有戰區投射軍事力量的國家。但中國作為1964 年以來的核武擁有者且擁有世界第二大國防預算，二十年來一直致力於將軍隊快速現代化。中國已經將其領土擴展到遠離南海海岸的地方，並意圖控制臺灣海峽，這是中國主張擁有主權的國際海上交通和戰略軸心。

2019年12月，川普簽署了2020年的美國國防預算，總額達到7380億美元，這個數字超過了地球上其他國家的總和。在未來數十年內，美國很有可能繼續擁有全球最多的軍事預算。2018年北約軍費支出達到9630億美元，這是在美國軍費支出不斷增加、以及美國的29個盟國努力改進川普重複要求的「分擔負擔」四年來明白可見的成果。這位美國總統將中國列為美國的主要威脅，從而打開了重新武裝的大門。2018年，美國國防預算為6490億美元，這是自2011以來的首次成長，而這樣的趨勢在2019年和2020年仍然繼續著。英國安全和情報專家查爾斯．舒布里奇（Charles Shoebridge）認為美國2019年創紀錄的6860億美元軍事預算，顯示華盛頓正在為國家之間的常規戰爭做準備，而不僅僅是為了應對恐怖組織。在川普的承諾下，2019年美軍獲得創紀錄的預算，比2018增加了540億美元，美國2019年的軍事預算，只差個幾十億美元之譜，就相等於瑞士或沙烏地阿拉伯整國一年的生產總額。

現在，讓我們來看第二名。根據世界經濟論壇（World Economic Forum）的統計，2015年時俄羅斯的國防預算為660億美元，而法國則是550億美元。2018年時，法國以560億美元超越俄羅斯的510億，不過全球國防預算的第二名既非法國，也非美國老牌對手俄羅斯，而是中國。中國的國防預算，在2000年到2016年這短短的十六年間增加了五倍；2000年僅有410億美元，2016年已達2160億美元之譜，世界排名也一路從第六飆升至第二，僅次於美國。這樣的數字，而且是廣被許多專家認為被嚴重低估的數字，讓中國成為當今亞洲最重要的軍事強權。中國的主要競爭者印度，國防預算以接近570億美元位居全球第六，但是這僅是中國的四分之一。這幾年中國繼續增加投注在軍事領域的費用，2020年時已經達到1.3萬億人民幣，比起2019年成長了6.6%，儘管因人民幣貶值使美元價值相較於2016年看來是下降至1780億美元。

不論是預算的規模或是在全球部署的能力，美國軍力依舊是世界第一。美軍擁有大約140萬名現役軍人，而且在全球每一洲都有軍事基地。2020年美國共部署了11艘現役航空母艦，這數目是全世界所有國家最高的。每一艘航空母艦都有由10艘軍艦（神盾巡洋艦、驅逐艦、護衛艦、潛艇和補給艦所組成的小型艦隊）組成的艦艇編隊伴隨，以確保整個艦隊的防衛能力和後勤補給。有了這些艦隊，美軍可以迅速干涉地球上任何地方。

中國航空母艦的數量很快地躍居了世界第二。中國第一艘航空母艦是從烏克蘭購買的並「改裝」的二手船「遼寧號」，於2012年正式服役。第二艘「山東號」則是完全在中國設計和建造，於2019年服役。至於第三艘則是處於建造階段，目標在2025年加入服役。山東艦於2019年12月下水，排水量為50000噸，長度比遼寧號（長315公尺，寬75公尺）更長，可運載25架戰機。這兩艘航空母艦皆是由傳統發動機作為動力來源，這些發動機會產生大量黑色廢氣尾跡，遠至數公里外都能看見。美國國防情報局（US Defense Intelligence Agency）在2019年的一份報告中表示：

「作為首艘『中國製造』的航空母艦，山東艦主要的工作會是地區性防禦任務，北京當局可能還會使用這艘航母針對南海甚至印度洋投射軍事力量。」（Axis2019b）

但中國的第三艘航空母艦將是由核能驅動，因此將能夠執行遠離中國海岸的任務。迄今為止，只有美國和法國擁有核動力航母。中國對於航空母艦的發展不會就此止步，到2030年，中國可能擁有另外三艘航空母艦。

中國海軍第一艘攻擊型核潛艇於1974年8月服役，第一艘彈道飛彈核潛艦「092型」於1981年3月命名為「長征406號」，於1987年正式服役。中國海軍現在擁有600艘戰鬥艦艇，總噸數位居世界第二，超越俄羅斯，位居亞洲之首。據估計，中國人民解放軍在2015年有150萬名軍人，習近平掌權後，以中央軍事委員會主席的身分，加速推動軍隊現代化，定下了深入整頓並且強化海軍的明確目標。2019年10月1日，天安門廣場舉辦盛大慶典慶祝中華人民共和國成立70週年之際，中國首次展示了能夠攜帶多枚核彈頭的新型洲際彈道飛彈（ICBM）「東風41」彈頭，射程達14000公里，足令美國全境都在其射擊範圍之內。專家估計，在2008年時，中國東部海岸部署了面對臺灣1050至1150枚能夠攜帶常規或核彈頭的東風15和東風11短程彈道飛彈。從那時開始，這數目有增無減。

如果北京決定對臺灣發動軍事行動，從戰爭的第一秒到登陸侵略開始的那一刻，「這些飛彈將向臺灣海岸咆嘯，機場、通訊樞紐、雷達設備、交通節點和政府辦公室等等都在它們的打擊範圍。」這是專門研究東亞地緣政治的美國研究員坦納．格林（Tanner Green）想像中的場景。令人意外的是，格林認為美軍需要一定的時間才能夠做出反應以及前來協助臺灣軍方。

與此同時，祕密穿越海峽的潛伏特工或特種部隊將開始暗殺行動，目標針對總統和內閣官員、民進黨其他領導人、主要官方機構官員、知名媒體人士、重要科學家或工程師和他們的家人。這一切行動具有兩個目的。在狹義的戰術意義上，解放軍希望盡可能地摧毀位於地面上的臺灣空軍，由此所製造的混亂足以癱瘓臺灣空軍能夠迅即對抗中國對臺灣天空的制空權。解放軍登陸臺灣陸戰開始後一星期之內，他們將進軍台北；在兩星期之內，他們會實施嚴厲的戒嚴令，以便把這座島嶼改頭換面，轉變成解放軍防禦預期中日本和美國的反擊的前線基地。（Tanner Green 2018）

人民解放軍擊潰臺灣軍隊的凱旋快速到來，這座島嶼正式回歸祖國懷抱。

情節是不是會這麼輕易地以這種態勢開展，且待觀察。事實上，臺灣在自我防衛上擁有相對完善的武裝能力。美國政府雖然承認北京政府和「一個中國」政策，但仍然是臺灣主要的武器供應者。臺灣在1990年向法國購買了6艘拉法葉級巡防艦，然後在1992年購買60架幻象2000-5戰機。這次軍售引發了巴黎和北京之間的外交危機，以至於除了美國外，沒有其他國家願意冒著與中國破壞關係的風險向臺灣出售軍事武器。華盛頓沒有理會中國的報復威脅，持續向臺灣出售軍事裝備。2019年7月8日，美國國防部宣布向臺灣出售108輛M1A2主戰坦克和250套短程刺針飛彈，總金額為22億美元。同年8月21日，美國再度出售66架F-16 C/D Block 70戰機和75台通用電氣（GE）F110發動機，總額估計為80億美元。中國表達強烈抗議，但徒勞無功。負責美國軍事裝備出口的機構（國防安全合作局）發布的新聞稿表示：

「擬議出售的這些軍備和支持不會改變該地區的基本軍事平衡。」

還補充說道：

「由於這項擬議的軍售支持了（臺灣）繼續在軍備武裝現代化方面的努力，使其得以維持足夠的防禦能力，如此，符合了美國的國家、經濟和安全等方面的利益。」

「新出售的F-16戰機將有助於改善接收國的安全，並有助於維持該地區的政治穩定、軍事平衡和經濟進步。」

臺灣總統蔡英文表示：

「隨著國防能力的加強，臺灣在面臨安全挑戰時，必定能夠更好地確保海峽和地區的和平與穩定。」

臺灣軍隊是否能夠抵擋解放軍攻擊？這是個大哉問。這也需要端看兩岸發生軍事衝突時，美國對臺灣的軍事支援會到什麼程度。多年來臺灣在許多國防工業領域都相當活躍。2019年臺灣公布的國防預算為3460億新台幣（依照2019年平均匯率計算為112億美元），占國內生產總值的2.16%。其中736億新台幣（比2018年增加51.4%）是用於臺灣自行生產的武器系統。這樣的數字彰顯了臺灣政府是相當認真對待中國的威脅。

(本文摘自《中美爭鋒：誰將左右世界領導權》/時報出版)

【內容簡介】中國有可能改變政治體制嗎？

除了民主與專制的對立，激烈的貿易戰爭會再次重演嗎？

高科技、軍事與航太競爭，激烈的角力，誰將站上國際新時代的領導位置？

在國際領導權的角逐中，美國最大的阻礙是什麼？中國又將面臨何種危機？

本書作者董尼德，為法國法新社資深記者與新聞主編。深耕政治學，並長期旅居亞洲學習中文。長達三十七年的媒體生涯，派駐北京、東京、華沙、尼克西亞、紐約聯合國總部。以其資深的新聞資歷，從眾多客觀的數據資料中，抽絲剝繭，並援引諸多新聞媒體的報導與政治人物的觀點，深入探討國際勢力布局。本書分析中國與美國在政治制度、經貿體質、地緣政治、高科技軍事角力等領域的互動走勢，清楚盤整中美兩國歷年概況。並以拜登當選後的後川普時期，其對中與對臺政策的轉變，來分析新時代的中美競爭，誰將左右世界？

【作者簡介】董尼德 PIERRE-ANTOINE DONNET

法國作家、新聞工作者。畢業於史特拉斯堡大學政治學研究院。在巴黎的法國國立東方語言文化學院（INALCO）學習中文後，負笈臺灣師範大學、香港中文大學繼續進修中文。繼而在法新社致力長達37年的新聞志業，期間被派駐於北京、東京、華沙、尼克西亞、紐約聯合國總部，以及巴黎擔任全球新聞主編。董尼德以他的亞洲旅行經歷寫了數本關於日本和西藏的著作；《西藏生與死》於1990年榮獲亞歷山德拉・大衛・尼爾獎（Alexandra David-Néel Prize）。他與著名的漫畫家卡布（Cabu）合作了三本圖畫書。於關心時局闡述世界局勢之同時，他配合老照片撰述了一系列關於他的故鄉奧佛涅區的小鎮、火山、溫泉和城堡種種。從新聞工作退休後，董尼德筆耕不輟。

【譯者簡介】洪祖玲

戲劇導演、文字工作者、國立臺北藝術大學戲劇學系教授。南京大學戲劇影視藝術系客座教授。美國哈佛大學ART劇團暨劇場訓練研究所導演研究、美國私立紐約大學Tisch School of the Art導演研究、紐約Circle Repertory Company導演實驗坊會員。方圓劇場創辦人。編導作品有《八仙做場》、《谷德，搖搖搖》等。譯作有法蘭西斯・霍吉《戲劇導演》、皮藍德婁《六個尋找作者的劇中人》和《各是其是》、史特林堡《夢幻劇─生命之旅》等。主編《世界名劇精選─古典篇》。2012-2014國立臺北藝術大學戲劇學院《戲劇學刊》主編。