北市某間國小1990年發生一起駭人聽聞的女童姦殺案，當時就讀小六的女童被發現陳屍在學校活動中心的5樓樓梯間，雙手、雙腳均遭膠帶綑綁，頭部遭上身穿著的衣物拉起矇住，臉部朝下俯臥在水泥地板上。

警方鑑識人員雖到場採證，在女童身上採獲第三人的血跡、毛髮及分泌物，但因當年所謂的科學辦案才剛起步，重大犯罪嫌疑人的檢體資料庫建檔不完全，所以一直無法揪出凶嫌，令此案陷入瓶頸，塵封21年之久，直到2011年6月9日，警方比對出嫌犯蔡榮樹的檢體，再逮捕共犯哥哥蔡榮源，才宣告偵破這起冷案。

2011年4月，高雄市旗津福壽宮女廁發生一起智障女童遭性侵案件，高雄市鼓山分局循線逮捕在福壽宮前經營碰碰車生意的蔡榮樹，並採集他的檢體送刑事局比對後，赫然發現竟與21年前北市國小女童命案所採獲的檢體相符，懸宕21年的冷案頓時露出曙光。

北市南港分局持拘票趕到高雄，告知蔡榮樹因女童命案被捕，蔡嫌知道東窗事發，深深嘆了一口氣表示：「終於可以解脫了！」蔡嫌供稱，這21年來，他因此案一直過得很不心安，坦承當年與哥哥蔡榮源徹夜喝酒後，因一時性衝動潛入校園，企圖找小女童逞獸慾。

案發當日上午，他們發現女童落單，便佯裝是老師，要女童幫忙搬東西，將她誘拐到活動中心樓梯間性侵，犯後迅速逃離現場。

警方根據蔡嫌的供詞，將蔡榮源逮捕，但蔡榮源表示，是因為與弟弟感情不睦，兩人先前有金錢糾紛，所以懷疑可能是被弟弟挾怨報復，故意亂咬他作案。

警方將兩人依強制性交故意殺害被害人罪嫌，移送士林地檢署偵辦。但因事隔21年，一度引發是否超過刑法追訴權時效的爭議，因為新、舊刑法對死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑的重罪追訴權時效不同，新刑法時效為30年，2005年2月修正前的舊刑法規定則為20年，此案發生在舊刑法時期，且依規定須採對被告有利，所以有人認為蔡嫌適用舊刑法。

但檢方指出，21年來全案經多次DNA比對，一直處於偵辦當中，照規定為追訴權時效停止，不能算在20年內，主張追訴權時效未超過。高等法院2012年11月22日依性侵殺人罪，判蔡榮樹處無期徒刑，褫奪公權終身。

破案時已60歲的女童母親表示，在21年中經過多次的DNA比對，每一次在等待的過程中，她都相當煎熬，後來結果都不相符，也讓她們一家不斷失望，後來終於靠著科學證據抓到凶手，讓女兒沉冤得雪。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。