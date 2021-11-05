王菲在今年「灣區升明月」中秋晚會上演唱主題曲〈灣〉，與擔任主持人的謝霆鋒同場，不過兩人並未再度上演眾所期盼的「鋒菲CP」合體同框，謝霆鋒日前還在宣傳電影《怒火》的活動中，公開表示自己不會娶王菲。兩人舊情復燃7年，對於戀情十分低調保護，很滿意現在的相處方式。事實上，謝霆鋒的父親謝賢早年就曾透露，王菲是個討厭被約束的人，但個性平易近人又浪漫，比起婚姻更是一個適合談戀愛的女人，才會讓兒子如此著迷。

王菲和謝霆鋒1999年在梅艷芳介紹下相識，旋即墮入愛河，隔年兩人大方牽手面對媒體，這「世紀一牽」就展開了長達20年的緣分，期間兩人各自嫁娶，有了家庭之後又回歸單身，兜兜轉轉在2014年再度被拍到同進同出，甚至在2017年傳出結婚消息。王菲的粉絲們不但佩服她敢愛的精神，更樂見「鋒菲CP」開花結果。

據了解，王菲和謝霆鋒的感情觀十分相近，小倆口都追求浪漫和自由，加上兩人音樂造詣都特別高，因此在一起時總有說不完的話題；而且王菲很有自信，幾乎不曾過懷疑男方，讓謝霆鋒跟她相處起來很輕鬆。謝霆鋒過去曾經為了家庭而選擇張柏芝，但心裡始終為王菲留了重要位置，如今有緣重逢，兩人彼此依賴，也可以非常獨立，互動方式舒服自在，是否領證結婚對兩人來說根本不重要。

王菲（左）和謝霆鋒1999年在梅艷芳介紹下相識，旋即墮入愛河。（圖/中時資料照）

52歲的王菲過去曾有過兩段婚姻，她18歲的時候到香港發展，憑著天籟歌聲大受矚目，獲獎無數。後來她被竇唯的才華吸引，兩人在北京結婚並育有一女竇靖童，可惜只維持了3年。而她在經歷竇唯與謝霆鋒兩段情之後，對於愛情充滿不安，李亞鵬的熱烈追求溫暖了她的心，她再度走入婚姻，婚後淡出歌壇，重心全放在家庭和女兒李嫣，可是她和李亞鵬不論個性或生活方式就像是兩個世界的人，十年婚姻最後還是離婚收場。

王菲再度恢復單身後活的灑脫，她依然保留著初心，並且相信愛情，她曾說過如果找不到愛一個人的感覺，就等於辜負了自己。果然在2014年她被拍到和謝霆鋒在愛巢擁吻，世紀復合轟動一時，也讓更多人見證世界上有真愛存在。此後就不斷傳出兩人有意結婚，但當事人否認，也沒有生育計劃。