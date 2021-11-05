大朋友小朋友期待的親子音樂季即將開始了!今年活動共舉辦四天，於11月18日(星期四)至11月21日(星期日)在台灣民俗文物館-演藝廳活力登場，而眾所期待的國際卡通明星見面會今年也不缺席，特別邀請到受小朋友喜愛的超人氣「粉紅豬小妹Peppa Pig」驚喜現身，來到臺中與大小朋友同歡。

2021臺中親子音樂季節目表。(圖／臺中市政府新聞局提供)

今年親子音樂季採取線上報名機制，報名日期將從11月5日(星期五)持續至11月10日(星期三)，活動為期四天，每天分為上、下午各一場次，共有8場次讓民眾報名參加，因室內座位席有限，為了讓大小朋友可以舒適觀賞表演活動，主辦單位預計每場開放160名額報名，當然活動現場也規劃防疫措施希望大家在健康的環境下安心參與活動。

活動內容的部分安排超過15組表演節目，包含小青蛙劇團、YOYO哥哥姊姊唱跳表演，更有哈哈滬非洲鼓樂團、賴小布爵士鼓等樂器演出、踢踏舞台、魔術秀、氣球秀等豐富精采的表演輪番上陣，現場還有各式親子遊樂設施體驗讓小朋友們可以盡情FUN電，並且特別邀請「粉紅豬小妹Peppa Pig」代言要與小朋友互動拍照，今年11月就讓臺中親子音樂季陪伴大家一同度過豐富美好的親子時光吧。

更多資訊請上2021臺中親子音樂季網頁。

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