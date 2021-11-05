勞退金請領資訊表。(圖/陳友齡製圖)

日前傳出有位男子50歲時領逾150萬元勞退金，近期又再一次請領勞退金逾130萬，幾年間就兩次領了各百萬元的勞退金，引起矚目。到底是怎麼回事？勞工保險局解釋，關鍵就在資格是否同時符合「勞退舊制」與「勞退新制」；且該名勞工未來還有勞保老年給付可以請領。另外，如果他持續在職場工作，新制勞退金帳戶仍將持續有錢提撥進來，可以一領再領。

《工商時報》報導，一名男子在50歲時，由於年資與年齡都符合請領標準，因而一次請領逾150萬元舊制勞工退休金；後該名男子繼續工作，並在民國94年7月勞退新制上路後選擇加入新制，除享有雇主依規定須提撥的6%，也自提6%薪資到勞退帳戶，到60歲符合資格時又請領勞退金一次給付，累計本金加勞退基金獲利分配，又領逾130萬元，著實令人稱羨。

勞保局表示，目前勞工退休有勞保老年給付以及勞工退休金可以請領，其中，勞退金又分為勞退舊制、勞退新制，該名男子幸運地銜接勞退舊制、新制，都在符合請領條件時一次請領。勞退舊制的請領條件為工作25年以上、或年滿55歲且工作15年以上、或年滿60歲且工作10年；勞退新制則是年滿60歲即得請領退休金。

該名男子雖然已經請領勞退金，但尚未請領勞保老年給付，依《勞工保險條例》規定，如果選擇請領老年年金，目前的法定年齡需年滿62歲，明(111)年起則是63歲，但因該名男子在勞保年金98年上路前已有勞保年資，又符合勞保條例第58條第2項規定，可以一次請領勞保老年給付，因此還會有第3筆退休金可以領。

不過，勞保局提醒，如果想要請領勞保年金，必須退出勞保，即使再工作也不能再加入勞保，因此，勞工在請領前必須考慮清楚。

大部分勞工朋友可能不像該名男子勞退舊制、新制退休金都領到，但原則上都會有勞保老年給付以及勞工退休金等2筆退休金可以領。

如果已經領取勞保老年給付後，再重返工作崗位，勞保局說明，依規定不得參加勞工保險及就業保險，但得由雇主辦理參加職業災害保險，且雇主仍須依法為員工提繳不低於每月工資6%的勞工退休金，到勞工的勞退個人專戶。

舉例來說，假設張先生第二春再就業每月工資為2萬6000元，雇主即需按月提撥1560元到張先生的勞退帳戶，即使張先生僅工作2年，勞退帳戶本金已累積3萬7440元，就有第3筆退休金可以再請領，由於只要持續工作，雇主依法都要提撥退休金，不受年齡及次數限制，勞退帳戶就會持續有錢提撥進來，因此，勞退金其實可以一領再領，但每次請領續提退休金的時間必須與前次請領時間間隔一年。