外媒昨報導台積電3奈米製程陷入瓶頸，明年iPhone 14將不會採用3奈米處理器；對此台積電只強調，3奈米製程按計畫進行，不評論市場傳聞。科技網站MacRumors於3日披露，iPhone 14內建A16（暫稱）處理器將採用4奈米製程打造，較前兩代iPhone搭載A14、A15的5奈米晶片，尺寸更小，效能提高且更省電。而台積電上周（10/26）宣布推出4奈米N4P製程技術，據悉就是明年iPhone搭載A16晶片所需製程。

報導指出，去年蘋果iPad Air、iPhone12系列採用5奈米製程A14晶片，今年iPhone 13內建A15晶片則採用5奈米製程強化版。通常製程愈先進，不僅晶片尺寸愈小，也大幅提高效能，降低功耗。

外媒The Information昨爆料，台積電3奈米製程遭遇難題，明年蘋果iPhone 14處理器將不會採用3奈米，以致iPhone連續三年（2020年至2022年）使用同一製程（5奈米）晶片，為蘋果手機史上首見。

稍早有一份報告提到，蘋果已下單台積電所有3奈米產能，之後可能用於 iPhone 15和下一代Mac。

魏哲家上月中旬在台積電法說會上表示，3奈米製程進展符合進度，將在未來三個月內試產，2022年下半年進入量產，由於製程上更為複雜，須要採用更多新設備，到時候成本一定比5奈米製程高，2023年第一季將會看到明顯營收貢獻，而加強版3奈米N3E，在3奈米量產一年後進入生產。

事實上，台積電上周（10/26）宣布推出4奈米N4P製程技術，做為台積電5奈米家族的第3個主要強化版本。N4P製程效能較原先N5製程快11％，也較N4製程增快6％。相較於N5製程，N4P的功耗效率提升22％，電晶體密度增加6％。同時，N4P製程藉由減少光罩層數來降低製程複雜度且改善晶片的生產週期。

工商時報報導，據了解，N4P就是明年iPhone手機搭載A16晶片所需製程。供應鏈業者指出，明年的蘋果A16晶片將有架構上的大幅更動，採用N4P製程可以再增加晶片的電晶體集積度（Density）並降低成本，更可以提高運算效能及有效降低功耗。

目前依市場傳聞與實際應用來看，蘋果iPhone 12系列A14晶片採用N5製程，iPhone 13系列A15晶片採用5奈米強效版（N5P），明年A16晶片預估使用N5家族的N4P製程，確實是連續3年採用5奈米製程節點。