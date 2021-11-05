昨天夜裡又爬起上廁所了嗎？如果只是偶一為之無傷大雅，但如果長期都會頻繁夜尿，不但睡眠品質大受影響，還增加夜間跌倒摔傷的機率。網傳夜尿會導致中風，真是如此嗎？晚上起來上廁所就叫夜尿嗎？關於夜尿的種種迷思和解救之道，泌尿科醫師詳解。

●迷思一：夜尿是老人家專屬，年輕人不會有？

台北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科程威銘醫師指出，熟齡男性因攝護腺老化，大約有2/3的長者會有夜尿的情形。至於女性則可能是膀胱過動症為多。但夜尿並非熟齡才會發生，程醫師指出，越來越多年輕人也有這樣的困擾，根據統計，每6位青壯族就有1人會遇上夜尿頻繁的狀況。

●迷思二：有些夜尿不是真的夜尿 問題在失眠

程威銘醫師表示，所謂生理上的夜尿是指「尿液感強烈，會讓人從睡眠中清醒過來，並且一個晚上發生2次以上」。所以如果是因為半夜睡不好、睡不著、心情焦慮所以想去上廁所，這種情況就不是生理造成夜尿，反而是心因性的因素。

(圖/健康療天室提供)

●迷思三：夜尿是身體健康出問題的表徵嗎？

以夜尿的原因來看，像是荷爾蒙失調引發的尿崩症、或是心臟功能不佳引發水腫等，都是夜尿的潛在原因之一。因此夜尿除了讓睡眠品質不佳之外，的確也是身體出狀況的指標之一。

花蓮慈濟醫院泌尿腫瘤科主任江元宏醫師也說，夜尿是許多心血管疾病的表徵，「心臟衰竭時，人體的類利尿激素的蛋白質會增加，導致原本的抗利尿激素減弱，就會造成夜間多尿。」所以乍看之下單純的夜尿問題，背後的元凶可能是心臟問題。

●迷思四：夜尿容易誘發中風？

網傳天冷時，長者若起床夜尿，容易因溫差過大誘發中風、心肌梗塞等急性發作。對此，醫界看法不一，尚無定論。但台灣泌尿科醫學會祕書長王弘仁強調，長者若夜間起床如廁，恐因精神恍惚或手腳無力而跌倒的機率，危險程度也不下於急症。

●紓解夜尿困擾 找出病因最重要

程威銘醫師強調，包括生理、服藥、心理因素與生活習慣，都會影響夜尿的程度，因此找出致病原因是當務之急。

(圖/健康療天室提供）

除此之外，調整生活作息也是輔助重點。像是晚餐後飲水量就該減少，王弘仁醫師建議，睡前4小時內應減少喝水、刺激性的飲品及水含糖過多的水果等，並養成睡前排尿的習慣。

程威銘醫師也提到，傍晚的時候可以做一些會出汗的運動，或是將雙腿抬高，都可以把體內組織中多餘的水分排出，減少水腫，當睡覺平躺的時候，就不會有水分回到血管，也不會產生夜尿的狀況了。