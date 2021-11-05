不是所有人的人生都是順利的，很多人需要經歷些苦難，才能找到屬於自己的天地。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬虎、蛇、猴、狗、龍的人前半輩子過得比較苦，但後半輩子時來運轉，生活和事業都順遂如意。

▍1.生肖虎

屬虎人不奢望好事從天而降，只在乎自己努力了多少，他們有一身傲骨，不向任何人低頭，因為太過剛強，年輕時容易到處碰壁，生活很艱難。大器晚成的屬虎人等到中年左右才開始轉運，工作順利受人敬仰，而且財庫大開，晚景一片繁榮，後福無窮。

▍2.生肖蛇

屬蛇人有許多途徑去實現自己的夢想，但無奈人生曲折，雖然很努力上進，但總缺少一些機遇。屬蛇人後半生開始風生水起，別人還在摸索，他們卻可以搶先一步，事業財運勢如破竹，短短幾年就可財源廣進，事業有成。

▍3.生肖猴

屬猴人年輕時人生道路坎坷崎嶇，不管做任何事都只能靠自己，得不到他人幫助，但是他們不會因此失去信心，仍然對未來充滿希望，所以經過奮鬥、付出能得到回報，運氣也越來越好，可享受幸福人生，後半輩子福運綿長，時來運轉。

▍4.生肖狗

屬狗人心直口快，總是無意間得罪人，所以他們年輕時遇不到什麼好機遇，還會被小人纏身，對自己的金錢管理不當，花得多賺得少。不過到了中年，屬狗人苦盡甘來，生活變得如意，開始衣食不愁，人緣好了，貴人也多了，每一天都快樂。

▍5.生肖龍

屬龍人心中有目標，並為之奮鬥，一刻也不停歇，他們無論在任何環境下都不斷奮鬥，即使生活比較苦，也不放棄理想，透過自己的努力，下半輩子迎來甘甜的好日子，富足順心，沒有煩惱憂愁。屬龍人命運不錯，只是起運比較晚，只要堅持必會一飛沖天。

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