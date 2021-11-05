你身邊有朋友明明看起來很健康，沒有在吃藥，也常常運動，某一天卻聽到他中風、心肌梗塞、主動脈剝離，甚至猝逝的消息嗎？

●高血壓未控制 恐併發其他疾病

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區家庭醫學科主任林儀蒂表示，長期高血壓未控制，會造成心血管疾病及多重器官的威脅，像是腦中風、心臟衰竭、視網膜病變影響視力、腎功能異常，甚至需要洗腎的程度。

●血壓超過這數值 心血管風險飆升

隨著研究發現，血壓其實超過120/80 mmHg，心血管疾病風險就開始上升，所以目前血壓收縮壓小於120 mmHg，舒張壓小於80 mmHg，才是理想血壓；如果在診間量測到的血壓超過140/90 mmHg，或是在家裡量測的血壓超過135/85 mmHg，就有可能是高血壓。

●「722」量測血壓原則 了解自身血壓狀況

但是有些人每次到醫院一量血壓就飆高，甚至讓醫師擔心需要趕快開血壓藥希望幫忙控制，但是在家裡明明血壓都很正常，到底這樣算不算高血壓？需不需要吃藥？台灣高血壓學會與台灣心臟學會參考國際不斷更新的高血壓建議，提出「722」的量測血壓原則，讓一般民眾可以了解血壓的狀況：

7：連續量測7天

2：一天量兩回，早晚各一回

✧早上：起床後一個小時內量測，要先排尿排空膀胱，在吃早餐及藥物前量測。✧晚上：睡覺前一個小時內量測

2：每回量測至少2次的血壓，每次間隔至少一分鐘，取平均數值（如果有特殊心律不整要量3次）

●量血壓這樣做 數值較為準確

林儀蒂說明，量測血壓的準備也很重要，避開喝咖啡濃茶或抽菸與劇烈運動後的30分鐘內量測；量測時要舒服地坐穩，雙腳要平放在地上，血壓計的壓脈帶寬度與鬆緊度要適中，大概是維持可以放入一根手指的密合度，脫下過於厚重的衣物，將血壓計置放與胸部或心臟約略等高，平靜休息5-10分鐘，即可量測到較為可靠的血壓數據。

●在家、醫院血壓不一樣 及早評估避免憾事

此外，若發現每次到醫院血壓都超過140/90 mmHg，在家中經由「722」原則量測血壓超過135/85 mmHg，可以攜帶家中血壓紀錄至診間給醫師參考，再評估是否已經有高血壓造成的腦部、心血管、腎臟等器官的傷害，早期開始作生活模式的調整或合併藥物的治療，才能預防憾事的發生。