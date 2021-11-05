古人常說：「今年冬令進補，明年三春打虎。」意思是冬天人體的脾胃消化能力相對增強，只要正確進補食養，將能為未來新的一年打下良好基礎，由此可見冬令進補的重要性。

該如何正確的吃補呢？台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥劑科藥師陳偉杰表示，於中醫觀點中，冬季五行屬水、對應的五臟為腎。所以冬補應以溫補腎陽的食物為主，且根據中醫「虛則補之，寒則溫之」原則，多吃溫熱性質食物，能提高能量，更增加禦寒跟抗病能力。以下2種平時可食用的養身藥膳，讓你的冬天過得更健康：

【參杞羊肉粥】

藥材：黨參和枸杞子各5錢、羊肉300克、米200克。

做法：藥材與米洗淨，羊肉切片，一起共煮成粥，可加入食鹽與麻油調味，可當正餐服用。

功效：黨參能補中益氣、生津養血，且有增強抵抗力的功效；枸杞子滋補肝腎、益精明目。兩者與羊肉共煮有助於人體陽氣生長、抵禦嚴寒。

【黑豆銀耳茶】

藥材：黑豆100克、銀耳與龍眼肉各3錢、適量冰糖。

做法：先將藥材洗淨、黑豆洗淨浸泡4小時，一同加入約1000ml的水中煮沸，必要時可加入冰糖調味，當茶飲服用。

功效：黑豆具有滋陰補腎的功效，銀耳能滋陰潤肺，龍眼肉補益心脾，此茶飲除了有除溼補腎、潤肺養陰的效果外，還有降低膽固醇，養顏美容的功效呢。

最後陳偉杰還是要提醒民眾，冬季養生飲食宜滋陰潛陽、少辛多酸為主，並搭配適當運動、飲食、正常作息，才能達到最佳補益效果。但也不能盲目進補，如有一些感冒症狀或脾胃不佳的人，也要先將疾病治好且進補要適量，以免補過了頭、造成身體更大負擔。