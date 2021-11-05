日本桌球甜心福原愛今年7月和江宏傑結束近5年婚姻，兩人恢復單身後各自發展，因婚變爆出偷吃的形象，讓福原愛一度傳出零工作窘境，在東京奧運期間擔綱球評工作後，也鮮少再看到她公開露面；今（4）日福原愛除了在微博發文替自己打氣加油，日媒也爆出青森大學邀請她擔任客座副教授，她公開現身接受學校聘書，要好好傳承她國際賽經歷。

福原愛和江宏傑原是桌球界一對神仙伴侶，豈料今年爆出婚變分居，福原愛隻身回日本後更被拍到疑似偷吃開房間的照片，鬧得沸沸揚揚，直到今年7月才正式離婚，停止鬧劇；不過，福原愛昔日「國民女兒」的好形象，卻因醜聞破滅，儘管在東奧期間擔任桌球賽事球評，仍無法回到當初的高人氣。

日媒也爆出青森大學邀請福原愛擔任客座副教授，她公開現身接受學校聘書，要好好傳承她國際經歷。(圖/ 摘自YouTube影片)

在奧運工作結束後福原愛也沒傳出有新工作，她偶爾更新微博才能得知近況，1日過33歲生日則到了今日才在微博發文，「三十三歲了，我會加油的」，球迷看到恢復正能量的她，才比較放心；而驚喜的是，日媒報導指出福原愛其實有新工作了，她接獲青森大學的聘任成為客座副教授，希望她能把豐富的國際經驗，分享給學生們。

福原愛畢業於青森山田中學和青森山田高中，因此接到青森大學的聘請她非常開心，她現身學校領證書時，也感性地說，「青森算是我第2個故鄉，我會跟大家分享許多經驗，回饋當年青森栽培自己的恩惠」；此外，福原愛還送上由自家公司發明的特製款球桌，讓兒童、老人和身障者都能輕鬆使用。