近日交通部長王國材坦言為了基隆捷運恐要廢除台鐵基隆八堵段，引發軒然大波，先前態度強硬，頻頻和台北市長柯文哲槓上的的基隆市長林右昌也轉為低調。對此不少基隆當地人也發表看法，更指出所謂的基隆捷運根本就是騙局，柯文哲沒有說錯。

網友在PTT政黑版PO文直言「如果你是一個基隆人而且有腦子，就知道基隆捷運就是個屁」，他指出以基隆港作為中心，能聯外的道路就是個T型，往西走沿海去金山、往東走沿海去福隆，再來就是往南從谷間到台北，可用之地很少，基本上都沿著河谷建設，但早已被各種道路、民宅佔滿，腹地不足，根本沒有地方蓋捷運。

這名基隆網友表示，要蓋捷運不是廢掉台鐵，就是採高架建設，但不管是哪個方案，都會造成基隆長年交通黑暗期。他指出，基隆人搭台鐵的比例是全台平均4倍，基隆站人流更是全台第24名，捷運施工期間，這些人要怎麼去台北，難道全都擠去客運塞爆國道？他說，許多基隆人在台北工作，9點上班7點就要出門，難道以後還要提早到5點？

原PO痛批，從基隆捷運開始喊，有腦袋的都知道就是用來騙票，騙白癡的，根本不可能執行，就跟台獨一樣只是口號，想選下任市長的人根本不會去動這話題。

不少人也贊同原PO，大罵「改捷運結果時間拉更長，還要轉三次才能到台北，是在搞誰」、「所以柯文哲根本沒說錯，就是一場騙局啊」、「林右昌前幾天那麼嗆，這幾天都縮了」、「看到王國材說基隆到八堵要靠接駁車我就覺得很好笑」、「王國材是不是連八堵在哪都不知道」、「塔綠班就是先喊先贏 到時候再說時空背景不同推卸責任就好」、「綠粉現在開始帶風向說基隆人貪心全都要」。也有當地人在八卦版砲轟「一模一樣的路線，不能進台北、不能到松山、不能到板橋，能不能進南港車站都是個問題，還要去八堵搭車，搭完我還是到不了台北，這叫什麼基隆捷運」。