歌壇新人 鶴 The Crane推出全新單曲〈Unique Design〉,初試啼聲即獲音樂圈熱烈關注且在今年入圍金音獎的鶴 The Crane,不但是「全才型」音樂人,強烈鮮明的風格也令人印象深刻。新單曲《Unique Design》他以「希望音樂鼓舞每個在日常感到沮喪的人」作為包裝,卻同時表示:「這首歌如果放給真正難過的人聽肯定一點幫助也沒有。」展現獨特且自帶諷刺的幽默感。

在MV中,他則化身「人形鶴」下凡,上演安慰傷心女孩的奇幻故事。對於演戲陌生甚至有點緊張的鶴 The Crane說:「過程中每NG一次就覺得很不好意思,好險大家都很有耐心也很專業。」還分享自己一開始半強迫症的想記住劇組所有人的名字,最後發現劇組太龐大而作罷。

他這回以一首〈LIMO〉入圍2021年金音獎「最佳節奏藍調歌曲」的鶴 The Crane,近來備受樂迷及音樂圈矚目,在正式以個人身份登上舞台前,他其實已在樂壇耕耘多時,除了曾與Hush、鄭宜農等創作音樂人合作,更組過樂團,在音樂圈相當活躍。他的才華與辨識度極高的嗓音廣受各界賞識,也於今年正式受邀加入新興音樂指標廠牌—新樂園,成為ØZI的同門師弟;提到鶴 The Crane,ØZI表示對他低沈飽滿的嗓音印象深刻,初聽即驚豔不已。而鶴 The Crane對於各界的一致推崇感到受寵若驚,更分享10月時是透過經紀人報喜,當下才得知入圍了金音獎,他開玩笑說:「沒想到一起床就入圍了!」開心表示經歷過去的自我懷疑後,如今有種被肯定的感覺。