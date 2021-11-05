創作樂團「恐龍的皮」以單曲〈Millions of Years Apart〉入圍本屆金音獎的最佳另類流行歌曲，當時團員們興奮地在粉專發文吶喊：「ㄍㄋㄋ！」而本週六即將公佈得獎結果，他們表示，當天製作人Skippy傳訊息來，暴龍得知後直接在地上哭，實在是太開心了。

他們感謝：「我們只是努力地說著恐龍的故事，希望能讓倖存的恐龍夥伴聽到，完全沒有想到會入圍！對我們來說已經是最大最大的肯定了，一定會南下參加的！得獎就直接在台上哭！」更笑說，「我們有特別去治裝，絕對是穿得又帥又閃亮，也會帶著我們招牌的蛙鏡與項鍊盛裝出席！不管有沒有得獎，我們一直都會是恐龍喔」。

恐龍的皮也宣告將於台北The Wall舉辦「THE EXTINCTION」專場演唱會，門票日前開賣後就立即秒殺，而隨著疫情趨緩，演出場地人數也確定鬆綁增加，加碼開放共500名額度，近來逐漸興起演唱會結合線上同步直播的趨勢，他們樂見其成：「感覺會慢慢變成一個常態，但不會是以取代現場演出的方向前進，可能會是更強調線上特有的互動或是體驗。」

他們開心透露這次精心拍攝了恐龍style的影像，會以電影般的故事主軸串起歌曲、畫面與嘉賓的合作，希望可以讓線上跟現場的觀眾都能一起進入恐龍的世界，至於嘉賓，他們搶先宣布，「這次嘉賓是哺乳類！海豚刑警的主唱伍悅！他的演出和社群上的文字都超級ㄎㄧㄤ，感覺可以跟恐龍變成好朋友，這次也會合唱。」