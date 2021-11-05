近日雙座版殲-20隱形戰機的露臉，引起國際上高度關注，也讓沉悶已久的大陸軍武圈又有了足以自豪的議題。但是，殲-20雙座版畢竟不是大陸軍事圈的真正期待，最受關注的還是具有戰略意義的轟-20，這項處於尖端層級的武器數年來承載了過多的期待，但卻又必須面對最困難的環境進行最尖端武器研發，困難度難以想像，因此有很多專家認為轟-20恐怕還要數年才能面世，至於公開展示，恐怕要接近2030年才能實現。

今年珠海航展前，就有媒體臆測轟-20可能會在航展中亮相，但後來並未實現。因此有關它的外型、性能與配備，大多數仍是媒體與專家們的猜測。雖然各方追索相關訊息，但大陸官方口風很緊，除了官方發布的影片引起聯想之外，基本上沒有公布太多的內容，可以想見其中要克服的現實問題還非常多。

轟-20讓大陸各界期待了許多年，在中美戰略關係改變後，大陸民眾對它則望更加殷切。在急於見到轟-20完成的心理之下，繪製各種想像圖能稍為滿足許多愛好者的期待。圖為殲-20伴飛轟-20的想像圖。（圖／微博）

中共空軍曾有過兩款專用的長程轟炸機：蘇聯製圖-4與圖-16，這些轟炸機後來過於老舊，從1980年代開始以圖-16為藍本打造改款新型轟炸機作為替代，也就是後來的轟-6系列，數年後還根據轟-6設計了一款轟-8戰略轟炸機，但因基礎技術與工業能力不足而中途下馬。蘇聯解體後，中共曾嘗試向俄羅斯購入圖-22M3逆火式轟炸機而未成功，後來從前蘇聯成員國買到圖-22M3的完整圖紙，打算做為自行研製的基礎，但項目最後還是停擺。因此，除了仿造與改進俄製轟炸機，大陸從未有過自行研製轟炸機的經驗與完整的工業體系，可以想見這當中要克服多少困難，更不用說一開始就要拿最頂尖的規格來打造轟-20了。

中共曾打算購入圖-22M3逆火式轟炸機（圖）未成，蘇聯解體後亦曾由其成員國獲得逆火式轟炸機圖紙，原打算自行建造，但該項目也已停擺。（圖／WIKI Alex Beltyukov）

除了一般認為的轟-20將擁有飛翼氣布與隱形功能之外，外界對轟-20所知不多，包括最重要的發動機要使用何種型號也還是撲朔迷離。媒體曾傳出可能使用俄製AL-31F，或先用中國自製的WS-10再過渡到性能更強的WS-15，但把這些原本用在殲擊機上使用的超音速、高機動性發動機用在洲際長程轟炸機上，那是一件極繁浩的工程。因此，過去雖多次傳出轟-20即將試飛，但卻無任何可信的證據，官方對此也極少透露更多的訊息，只留給媒體們去猜測。也才有很多繪圖高手在網上或雜誌上描繪出他們所想像的圖樣，來滿足軍迷們迫切期待的心理。

至於其他重要性能如低雷達可見度和更遠航程，對飛翼布局的機型來說，還有很多設計上的複雜性。內部用的大量而複雜的電子系統彼此的相容也不可能一蹴可幾，這都要一再測試改進，需要很長時間。俄國專家表示，大陸航空工業在進行全新戰略轟炸機設計時，並未放棄國外已經成熟的設計方案，是條很不錯的研發路徑，但是這樣的設計可能存在技術上的風險，以及必然會遇上的完成時間延後的問題。

轟-20這款尖端層級的武器數年來承載了過多的期待，但卻又必須面對困難研發的環境，很多專家認為它還要數年才能完成，公開展示恐怕要接近20年代末才能實現。（圖／微博）

生產戰略轟炸機需要有足夠的國力與完備的航空工業體系，二次大戰後只有美、蘇有這種能力，直到目前為止狀況沒有改變。即便如航空工業相當發達的法國，至今也沒有足夠的國力來支持戰略轟炸機的研發。中國目前經濟上有強大的推力，航空工業有一定的基礎，即使如此，自行設計一架戰略轟炸機本身就是件超級工程，何況又要尋求高起點，從最尖端的規格上手，自然需要更多的時間與投入。

大陸軍事雜誌《現代兵器》上刊出轟-20想像圖，引起外界關注是否轟-20即將完成正式現身。（圖／微博）

媒體因為高度期待，只好繪製各種轟-20的想像圖來滿足讀者竹心理。（圖／微博）

中共自行研發的殲-20在2017年入列服役後，隔年首次在珠海航展上做了飛行展示，但至今已量產百餘架以上，仍未進行地面展示。有些專家認為其中可能涉及敏感的技術機密。因此可以想像，技術難度極高的轟-20如果進行首飛，還要列裝服役後，才會公開飛行演示，至於靜態展示，恐怕得幾年之後再過幾年才有可能。而在大量的技術問題還未完全克服之前，談論何時能公開亮相或飛行展示，都還言之過早。

其實以目前中國的國防戰略而言，洲際遠程戰略轟炸機的需求並不迫切，反而是中長程轟炸機更為實用。轟-20雖然有政治性宣傳作用，但就目前需求上來看，發展多樣化、性能更提升的類似轟-6系列的轟炸機，才對區域力量的提升有更深遠的意義。