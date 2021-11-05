在投資人消化美國聯準會（Fed）啟動縮減購債計畫的決定之際，高通公司（Qualcomm）發布強勁財測，隨後晶片類股大漲，美股標普、那指收在紀錄新高。
道瓊工業指數微跌33.35點或0.09%，以36124.23點作收。
標準普爾500指數上漲19.49點或0.42%，收4680.06點。
科技股那斯達克指數上揚128.73點或0.81%，收15940.31點。
費城半導體指數揚升125.59點或3.50%，收3715.76點。（譯者：楊昭彥）1101105
在投資人消化美國聯準會（Fed）啟動縮減購債計畫的決定之際，高通公司（Qualcomm）發布強勁財測，隨後晶片類股大漲，美股標普、那指收在紀錄新高。
道瓊工業指數微跌33.35點或0.09%，以36124.23點作收。
標準普爾500指數上漲19.49點或0.42%，收4680.06點。
科技股那斯達克指數上揚128.73點或0.81%，收15940.31點。
費城半導體指數揚升125.59點或3.50%，收3715.76點。（譯者：楊昭彥）1101105
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