在投資人消化美國聯準會（Fed）啟動縮減購債計畫的決定之際，高通公司（Qualcomm）發布強勁財測，隨後晶片類股大漲，美股標普、那指收在紀錄新高。

道瓊工業指數微跌33.35點或0.09%，以36124.23點作收。

標準普爾500指數上漲19.49點或0.42%，收4680.06點。

科技股那斯達克指數上揚128.73點或0.81%，收15940.31點。

費城半導體指數揚升125.59點或3.50%，收3715.76點。（譯者：楊昭彥）1101105