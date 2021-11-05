墨西哥渡假勝地疑爆飯店槍擊案 美方調查中 05:362021/11/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 墨西哥渡假勝地疑爆飯店槍擊案。（圖為槍擊示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國駐墨西哥大使館今天表示，社群媒體上有消息稱，墨西哥海濱渡假勝地坎昆（Cancun）一家飯店發生槍擊事件，美國領事人員正在調查。 路透社報導，數人在推特（Twitter）表示，坎昆凱悅茲瓦飯店（Hyatt Ziva Cancun Hotel）人員要求賓客躲藏起來，因為有一名槍手正在活動。（譯者：楊昭彥）1101105 網友敲碗「東帝士2.0」將誕生 預計2023年開幕 晶華加碼衝刺旅展 滿萬加送500元住宿抵用券 #坎昆 #渡假勝地 #飯店 #人員 #110 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 冬日泡湯饗美食 全台獨家紅酒浴日月潭雲品開泡 16:222021/11/04 生活 夢幻Villa下殺34折 「全台最美飯店」限時4天線上旅展獨賣 20:312021/11/03 生活 五股花店鐵門突遭轟5槍 槍手犯後自行投案 18:102021/11/04 社會 台北國際旅展周五登場 墾丁福華祭出聖誕節優惠 19:062021/11/03 生活 國賓飯店危老改建 北高並進 04:102021/11/03 產業．科技 智崴結盟寒舍艾麗和AVIS 飛行劇院遊20國 16:032021/11/03 財經 周迅熱戀小13歲吉他手 疑為見男友片場發飆影片流出 21:002021/11/03 娛樂 黃子哲揭林靜儀「請假8次有6次在上政論節目」 痛批：荒腔走板 08:532021/11/04 政治 台北捷運12小時爆2起乘客持刀案 捷警隊長：已陸續增加警力到236人 16:072021/11/04 生活 昔演《她很漂亮》 朴有天弟弟參加哥哥見面會涉毒被抓 15:392021/11/03 娛樂 ITF旅展商機大 飯店業各出奇招 04:102021/11/04 產業．科技 國際熱門新聞 美海軍部長：中國若接收台灣威脅美經濟安全 - 國際 - 中央社 拜登這手段對付大陸 親密盟邦群起反對 - 國際 晶片類股大漲 美股標普、那指收在紀錄新高 - 國際 - 中央社 美爆野鹿大規模染新冠 科學家嚇傻：恐改變疫情 - 國際 太陽能新用途：吸收二氧化碳與水 製作成燃油 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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