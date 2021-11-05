美國駐墨西哥大使館今天表示，社群媒體上有消息稱，墨西哥海濱渡假勝地坎昆（Cancun）一家飯店發生槍擊事件，美國領事人員正在調查。

路透社報導，數人在推特（Twitter）表示，坎昆凱悅茲瓦飯店（Hyatt Ziva Cancun Hotel）人員要求賓客躲藏起來，因為有一名槍手正在活動。（譯者：楊昭彥）1101105