美國海軍部長戴杜羅今天表示，中國是美國最大威脅，中國以和平或軍事手段接管台灣的意圖，是對美國的經濟安全以及全球經濟不穩定的最嚴峻影響。

戴杜羅（Carlos Del Toro）今天在「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）談到他的主要戰略優先事項時，首先提及中國，說這是美國最嚴峻的進逼威脅（pacing threat）。

他指出，中國有朝一日以和平方式或軍事手段接管台灣的意圖，會對美國經濟安全帶來最嚴重影響，對全球經濟不穩定亦然，中國是美國必須注意的首要威脅。

戴杜羅表示，美國不會忽視現存的包括俄羅斯、伊朗、北韓和其他許多國家，以及在全球各地始終存在的恐怖主義等各項威脅，但中國無庸置疑是最大威脅。

他也表達對中國海軍快速擴張的擔憂，指出中國海軍去年興建20艘海軍戰艦，今年也計畫再建造20艘，這是顯著的威脅，因為這不只是單純的戰艦數目，是中國展現的實力，美國應當擴大投資並興建戰艦。（編輯：楊昭彥）1101105