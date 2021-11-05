突然之間，就要迎接下雪了？周日立冬過後，冷空氣接連南下，預報等級升級為冷氣團，「合歡山有望降雪」。今起回暖，北部高溫重返30度，其他地區也有30多度，早晚溫差大。明晚鋒面通過，迎風面地區偶有雨；顯著變天的時間點，將落在周日晚上。

11月還不到一個星期，已經聽到山區可能飄雪的天氣預報。這波冷空氣來得又急又猛，下周抵達後一連盤據至少5天，北部首當其衝，先濕冷再乾冷，最冷的兩天為周三、四（10、11日），在夜間輻射作用下，空曠地區恐出現12度低溫。

至於山區會不會下雪，除了氣溫夠低還要水氣夠多，由於周一（9日）最濕冷，若真的有降雪機率，以這一天機會最高，隔日起轉乾冷後，機率偏低。

今各地氣溫：北部19至30度、中部20至33度、南部21至33度、東部20至31度。轉東南風的過程中，西半部晴時多雲；東部天氣也不錯，僅局部地區有短暫雨。