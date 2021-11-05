楊植斗突然收到來自一個國小老友的訊息，讓他喜憂參半。（圖／取自楊植斗臉書）

國民黨台北市議員羅智強辦公室主任、國民黨副發言人楊植斗4日表示，他收到一封許久不見的國小好友傳來的訊息，內容讓他喜憂參半，喜的是朋友真貴的友誼，憂的是面對朋友批判和不諒解的恐懼。楊直言，這種心情是國民黨年輕人的困境，他也盼能藉自身年輕人的身分繼續接觸更多同齡層，為國民黨帶來希望，也讓在野黨愈來愈好。

楊植斗4日在臉書發文指出，他收到一封來自許久不見的國小好友傳來的訊息，讓他不禁又喜又憂。喜的是，許久不見朋友的關心，即便相隔兩地，仍有接觸他的文章，也願意誠摰地給一些建議，非常珍貴的友誼；憂的是，朋友因工作而傳來訊息的，多半對他帶著批判和不諒解，他並不畏懼捍衛理念，但也做了心理準備，話匣子一開，他可能又失去一位朋友。

楊植斗表示，自己從小在田裡長大，又是在綠大於藍的雲林縣，他身邊同齡的人幾乎都不喜歡國民黨，他們也許不是綠營支持者，但對國民黨這個百年老黨完全沒有期待可言，因此他這個在國民黨內奮鬥的孩子，是家鄉的「異類」。

對此，楊植斗坦言，從政後經營粉絲專頁，經歷過不少沮喪的時刻，有直接在留言區罵他的，也有直接刪友封鎖的，這些他都能理解，但情感上，還是為失去幾位朋友而可惜，故昨天收到這則訊息時，一則以喜、一則以憂。這個心情是國民黨青年的困境，他也盼能接觸更多的年輕人，即便被貼上標籤，只要能影響一些週遭的朋友便足矣，希望這個在野黨愈來愈好。