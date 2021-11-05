台灣便利商店提供多元的產品及服務，不少人每天至少都會去一次，但有很多人明明天天都光顧，卻始終沒搞清楚超商的規定。對此，一名網友指出，超商其實禁止店內拍照，引起許多人討論，不少人表示自己不知道，但也有人直呼，店門口都會貼，但很多人都不看，且除了超商外，許多賣場也都有禁止拍照、攝影的規定。

一名男網友昨天在臉書社團《爆廢公社》發文表示，大家知道7-ELEVEn禁止店內拍照嗎？如果沒有經過允許就直接拿起手機拍恐會GG了，所以當店員提醒不能拍照的時候，不要覺得不爽，這是規定啊！

貼文引起許多網友討論，不少人不知道超商內禁止攝影，直到原PO今天說明才曉得這項規定，並解釋說拍照其實沒有惡意，只是偶爾替親友跑腿，對方想買的東西描述得不清不楚，就會拍照給對方確認是不是對的產品；另外，有時候看到特價的東西，難免會想要拍起來分享給朋友看看。

不過，一大票的網友也說，如果仔細看，就會發現超商店門口就有相關的公告，除此之外，其實還有規定寵物一律禁止入內，除非是導盲犬，但很多人都還是假裝沒看到或是沒注意到而違反規定。「玻璃門上都有貼」、「門上有貼，但很多人都不在乎」、「門口都會公告規定」。

另也有網友指出，除了超商以外，許多賣場也都禁止店內攝影，包括全聯、家樂福和好市多皆是如此。據了解，店內禁止拍照的主要原因是為了避免商業間諜，因為賣場內的陳設其實可以算是營業秘密。