中央蓋社宅靠普嗎？ 柯文哲笑酸：跟基隆輕軌一樣

台北市議員汪志冰4日質詢時提到，台北市長柯文哲從當初拚8年蓋5萬戶社宅，後來發現太困難，怕債留子孫，一直到現在要「停看聽」，只蓋1萬8000戶，算不算跳票？柯說，這不是跳票，而是認清事實，蓋下去就發現比實際困難太多，「當時是政委張景森告訴我的」。對此，張景森昨(4日)晚間在臉書證實7年前曾告訴柯文哲此事，還推薦林欽榮、林洲民幫忙，「可惜你的第二任，這兩個人都離開了，原因也不用我說」；他更說，但後來你的市政府有哪一個官員，包括你自己，曾認真看待自己的政治承諾？

張景森在臉書直言，謝謝你接受我的意見，列入競選政見，不管這個目標是不是高估，起碼當時我們對這個政見都是認真的，你的第一任期公宅成績還不錯，都是因為林欽榮、林洲民對台北有使命感，努力工作的緣故，可惜你的第二任這兩個人都離開了，原因也不用我說，你心裡很明白。

但張景森嗆問，後來柯文哲市政府有哪一個官員，包括他自己，曾認真看待自己的政治承諾？5萬戶公宅在全世界的城市裡是一個很低的目標，但在台北的現實上是一個艱巨的任務，就算做不到目標，以第一任的努力程度，蓋不到5萬戸，也有個3、4萬戶吧？台北市民也不見得會太苛求！老百姓要看的是你的態度：你是不是對弱勢的市民跟年輕人真心關懷？你是不是認真看待自己的政見？你是不是積極在為成功找辦法，還是一心只想在找藉口、閃避責任，甚至於要找人替你負責？

張景森更說，一天也沒有進去過柯文哲的市政府工作，沒有辦法幫他找土地、蓋房子，所以抱歉，「我對你的政見跳票，沒有辦法負起什麼責任。如果要我負責任，我建議我們一起負責。反正只剩一年，我建議你辭去台北市長，專心去做黨主席、專心競選總統」。

不只如此，張景森進一步指出，自己可以向行政院推薦林欽榮或林洲民去代理台北市長，如果他們在一年內沒有辦法把台北市5萬戶公宅的土地和財源都找到，「我願意跳樓謝罪！」