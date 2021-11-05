台灣證券交易所訂11月8日召開有價證券上市審議委員會會議，審議弘凱(5244)申請股票上市案。

弘凱實收資本額6.04億元，主要產品有LED光電及智能化感測元件整合封裝製造、專業汽車光源、戶外亮化及屏幕顯示元件設計製造。

2020年稅前淨利2.52億元，每股稅後盈餘3.43元，今年上半年稅前淨利2.02億元，每股稅後盈餘2.69元。