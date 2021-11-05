《證交所》弘凱11月8日上市審議 08:012021/11/05 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所訂11月8日召開有價證券上市審議委員會會議，審議弘凱(5244)申請股票上市案。 弘凱實收資本額6.04億元，主要產品有LED光電及智能化感測元件整合封裝製造、專業汽車光源、戶外亮化及屏幕顯示元件設計製造。 2020年稅前淨利2.52億元，每股稅後盈餘3.43元，今年上半年稅前淨利2.02億元，每股稅後盈餘2.69元。 弘凱上市案 證交所8日審議 台灣權王－10月績昂 康舒鈊象Q4續旺 #弘凱 #稅前淨利 #每股稅後盈餘 #證交所 #上市審議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華航Q3大賺 前三季逆轉勝 04:102021/11/05 財經要聞 股市短波前三季業績－宇隆 營收、獲利同期新高 04:102021/11/05 證券．權證 華晶科2小金雞 拚IPO 04:102021/11/05 證券．權證 榮剛 訂單看到明年Q2 04:102021/11/05 證券．權證 華擎撼訊 前三季每股賺逾14元 04:102021/11/05 證券．權證 銅箔加工費高檔 金居Q3獲利年增逾倍 04:102021/11/05 證券．權證 熱門股－智易 財報亮眼價量齊揚 04:102021/11/05 證券．權證 宏碁小金虎 前十月營收同步增 04:102021/11/05 證券．權證 股市短波前三季業績－東森 稅後淨利6.5億、年增78％ 04:102021/11/05 證券．權證 NBA球星杜蘭特追熱潮 投資SPAC 04:102021/11/05 全球財經 豐興 前十月每股稅前盈餘6.86元 04:102021/11/05 證券．權證 財經熱門新聞 台灣房價超高 都誰在買？他點名這些「隱形富豪」：沒在貸款的 - 財經 錯不在台積電！蘋果A16棄用3奈米 業界曝關鍵2字 - 財經 蔣爸回歸也沒用！死線剩2個月 中芯百億大單恐不保 - 財經 拜登又向陸企下狠手 龍頭企業慘被美海關扣留貨物 - 財經 美國啟動縮債 衝擊台股？金管會緊盯兩件事 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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