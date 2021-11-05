台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)獲利逐季向上，第三季淨利季增約28%，每股淨利0.45元，前三季營運比去年同期大幅成長，前三季歸屬母公司業主淨利為5.06億元、年增321%，EPS為1.15元，創下近6年來同期新高。

榮剛材料公司4日董事會通過第三季財報。第三季合併營收為24.43億元，較去年同期增加34.69%；營業利益2.94億元，比去年同期的小虧大幅好轉；第三季稅後淨利2.34億元，其中歸屬母公司業主淨利為2.02億元，較去年同期大幅成長18.52倍，每股稅後盈餘為0.45元，較去年同期EPS0.02元大增21.5倍。

榮剛第三季營業毛利延續上一季的高檔水準，維持14年以來單季最高合併毛利率27%，大幅超越去年同期甚至新冠疫情前的同期表現。

榮剛第三季創佳績，助益前三季業績表現翻倍成長。前三季合併營收為62.24億元，年增2.89%；營業利益7.35億元，年增456.17%；歸屬母公司業主淨利為5.06億元，年增率約為321%，EPS為1.15元，創下六年來同期新高。

榮剛表示，今年以來民生工業與基礎建設需求大增，持續帶動工具鋼與不鏽鋼價格飆升，並適時反映售價，加上公司致力於製程簡化與成本管控有成，營運績效逐季改善，創下佳績。

展望第四季，預估第四季出貨維持向上提升，從接單情況來看，目前整體訂單能見度已達明年第二季，預期到明年上半年營運都能持續佳績。隨著明年航太產業持續復甦，加上高毛利產品功能型不鏽鋼需求將再度推升，將為營收增添新動力。