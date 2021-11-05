部分投信基金因投資標的包括中國大陸軍火相關企業，引發外界關切及立委批評。對此，金管會除請投信投顧公會督促業者在3個月內出清相關部位外，並公布4大措施，強化投信基金對投資地區政經等風險的評估控管機制及境外基金相關風險揭露措施。

美國表列59家中國大陸軍火相關企業為禁止投資對象，媒體8月時揭露國內35檔投信基金有投資表列企業，截至9月底仍有8檔尚未出脫相關標的，遭立委批評並要求金管會正視。證期局副局長蔡麗玲表示，投信業者表示將在年底前完成相關部位出清。

為避免類似情況及爭議再度發生，金管會亦宣布4項強化對投資地區政經等風險的評估控管機制及境外基金相關風險揭露措施。首先，要求投信事業運用投信基金資產進行投資，應秉持專業及誠信原則，謹慎投資並進行相關風險控管。

蔡麗玲指出，金管會已提醒投信事業，基於落實盡職治理原則及公司政策，在運用基金資產時，應注意被投資公司的公司治理情形，避免投資人權爭議或軍火武器等相關標的，及相關政治、ESG及投資風險，以保護投資人權益。

其次，金管會已請投信事業應依實務狀況、內部管理需求制定政經風險評估控管機制，納入內控制度並提報董事會通過，若基金投資涉及政經風險，應於公開說明書及銷售文件揭露相關風險事項。並請投信投顧公會研議修正相關規定，明列政經風險為衡量風險項目。

再者，金管會未來將依國際政經情勢發展狀況，加強審查投信事業申報募集投信基金，若有投資政策顯有不當或為保護公益之必要，將依「證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則」相關規定予以退回或不核准案件。

最後，針對國內銷售的境外基金，金管會已請境外基金總代理人檢視代理的境外基金，若有投資爭議性武器相關投資標的者，應於投資人須知加強揭露投資該等標的相關風險。