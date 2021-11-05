威盛(2388)宣布，位於美國德州100%持股子公司Centaur與英特爾簽署契約，將延攬Centaur部分員工加入英特爾，威盛配合出具相關承諾，英特爾也將給付Centaur美金1.25億元(折合新台幣約35億台幣)，但目前威盛對於相關交易細節仍保密，僅強調，本次交易不包括任何固定資產和無形資產，不能解讀為賣團隊、也非處分資產，針對後續認列利益也尚未有明確時間表。

威盛昨(4)日晚間9點舉辦重大訊息說明會，宣布董事會決議通過，公司及持股100%子公司Centaur與英特爾簽署契約。英特爾將延攬Centaur部分員工加入英特爾，威盛並配合出具相關承諾，而英特爾將給付Centaur美金1.25億元。威盛副總陳寶蓮表示，本交易之完成仍待合約所訂的先決條件成就後，於交割時一次付清，利益之認列將依據一般公認會計原則。

陳寶蓮表示，此次交易，將為威盛及集團帶來更多經濟及管理效益，只是，針對本次交易細節、內容，威盛並未在重訊詳盡說明，陳寶蓮強調，「本次交易不能解讀為賣團隊」，員工的就業是個人意願，故也不是處分資產。

陳寶蓮也表示，Centaur是威盛位於美國德州100%的子公司，後續有多少員工想要加入英特爾，還要再看後續條件發展，交易時間點也要等後續程序發展，該交易必須在三方努力下，互相合作，目前時間點還不行預估，但未來處分利益會採一般會計原則認列，威盛、Centaur、英特爾對此交易都非常積極樂觀。

Centaur原先為美國通訊晶片大廠IDT持有，在1999年被威盛併購，Centaur在威盛旗下已超過20年，主要從事CPU相關IP以及產品研發，目前員工100多位。

英特爾願意砸下美金1.25億元，只為延攬至多約百名員工，不包括任何固定資產和無形資產，假設後續全數員工皆選擇前往英特爾，則Centaur的存亡去留該如何發展，此筆交易形式確實少見，該話題勢必會持續引發市場熱議。