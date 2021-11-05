有「超級辣嬤」稱號的藝人比莉(王雪娥)，也是男神周湯豪的媽媽，無厘頭風格深受觀眾喜愛，近期回歸小螢幕演出《媽，別鬧了！》頗受好評，不過昨天卻騎著三輪車外送現身西門町，讓網友驚呼是要轉行了嗎？

比莉在社群平台曬出現身西門町街頭的照片，只見她臉上戴著口罩，身穿招牌豹紋衣服，騎著三輪車載著包包準備外送，只見她不忘對著鏡頭揮手，雖然看不出表情，但從眼神不難看出心情相當愉悅，更不忘和與ØZI代言的大型廣告看板合照，接著表示：「哇哇超酷的我，大家要把心情放鬆、轉念正面能量，微笑喔」。

比莉更用影片紀錄外送過程，只見她指著看板，並興奮發出招牌爽朗笑聲表示：「你看後面那兩個好面熟喔」，隨後便騎著腳踏車離去，看來是在為自己代言的外送平台宣傳，網友見到她自然不做作的樣子，紛紛留言大讚：「好可愛的比莉姐啊」、「好想巧遇比莉姐」、「好可愛的送貨員」、「看到比莉姐就好開心」、「比莉姐那魔性的笑聲，總是如此療癒人心」、「被你送到的人也太幸運了吧」。

年近70歲的她，日前在社群分享曬出辣照，只見她躺在沙灘椅上享受日光浴，身上穿著深V設計的黑色連身泳裝，美胸、好身材全都露，火辣模樣完全不見歲月留下任何痕跡，雖然2007年被診斷出小腸有淋巴惡性腫瘤，好在2012年抗癌成功，大病康復後便退居幕後，擔任兒子周湯豪的經紀人，如今多數時間都在靜養，偶爾接工作。