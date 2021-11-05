NBA例行賽進入高潮，本季陣容大改的湖人成為萬眾矚目焦點，原本開季表現不穩的他們慢慢找到贏球方針，目前5勝3敗暫居西區第四，不過高齡36歲的老將詹姆斯(LeBron James)多次缺陣，未來健康狀況有待觀察，而稍早湖人隨隊記者楚戴爾(Mike Trudell)表示詹姆斯今天對雷霆因傷並不會上場。

Injury updates for tonight vs. OKC:



- LeBron is out (Rectus Abdominis strain)

- Dwight Howard (neck) is probable

- Wayne Ellington (hamstring) is probable — Mike Trudell (@LakersReporter) November 4 2021

Lakers star LeBron James is expected to miss at least one week with abdominal strain sources tell @TheAthletic @Stadium. Lakers want to be cautious with James’ injury early this season. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 4 2021

名記者查拉尼亞(Shams Charania)也公佈這個消息，表示詹姆斯因腹部拉傷至少缺陣一周，詹姆斯是在對火箭時受傷的，當時比賽第四節進行到5分47秒，詹姆斯被換下場，接著他行走緩慢，看起來有些不舒服，但之後他仍回到場上比賽，這場比賽他21投13中，砍下30分10助攻，是獲勝功臣之一。

數據統計，詹姆斯生涯共效力三隊，03到10年在騎士出賽比率是95%，10到14年在熱火94%，14到18年在騎士是92%，但18年至今在湖人233場比賽僅出戰173場，出賽比率74%，創下生涯新低，由此可見36歲的他雖然努力維持身體狀態，但仍受到傷病影響，加上受傷時也採取保險策略，不勉強出賽。

本季至今詹姆斯一共缺陣2場比賽，分別是對馬刺和雷霆，戰績1勝1敗，目前尚未能明顯看出他不在場上對湖人影響的程度多大，而在他出賽6場比賽中平均上場高達37分鐘，場均能砍下24.8分5.5籃板7助攻2.3抄截，投籃命中率46.7%、外線34.7%、罰球78.3%，整體來說還是不差。

而在詹姆斯確定休息一周後，對湖人來說是一大考驗，目前陣中傷兵已經不少，加上明星控球(Russell Westbrook)和球隊仍有待磨合，安東尼戴維斯(Anthony Davis)容易受傷的體質也令人擔憂，接下來他們除了今天對雷霆，未來一周接連要對上拓荒者、黃蜂、熱火、灰狼、馬刺及公牛，得好好加油了。