圖為政務委員唐鳳。（資料照/季志翔攝)

國防部公布新版的教召規定，教召天數延長至14天，引發各界關注。國民黨立委李德維3日曾在臉書喊話，替代役也應該考慮納入，進行必要的軍事訓練，更點名當替代役的民進黨副祕書長林飛帆「難道不該負一定程度的責任，學習拿槍，身先士卒？」他昨(4日)更再度PO文，建請唐鳳政委開發「教召預約平台」，讓所有抗中保台的好朋友們可以趕快上去表達自己被教召的意願。

李德維在臉書指出，特別點名林飛帆，因為「所有的戰爭宣傳，所有的叫囂、謊言和仇恨，都來自那些不上戰場的人」，其實也不只是林飛帆，族繁不及備載，「抗中保台」喊得越大聲的，往往不是免役，就是服替代役，他們自己連最基本的軍旅生涯都不曾經歷，卻奢言犧牲，要別人替他們付出時間精力、血汗，甚至生命。

對於有朋友質疑國民黨也有人沒當兵，對此，李德維直言，「我不會護航，我主張都該去接受基礎軍事訓練！當兵臨城下，每個人都要有起碼自保的能力」；但他認為，一個關鍵是國民黨執政，追求和平；民進黨執政，強調抗中，現在只是提出要林飛帆帶頭負責，言行一致。

因此李德維建請唐鳳政委，開發「教召預約平台」，讓所有抗中保台的好朋友們可以趕快上去表達自己被教召的意願，進而預約被教召的時間，一輪滿了開一輪，一輪又一輪，衝教召覆蓋率。