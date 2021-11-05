仲琦(2419)累計前三季合併營收73.24億元，年成長5%，每股盈餘0.16元，由於原物料供給和運輸緊俏，上半年營運成本提高，但全球網通市場對寬頻上網需求仍然強勁，歐洲、拉丁美洲等市場顯著成長，仲琦也積極以佳世達(2352)資源整合布局，提升電商銷量，預期2022年展望樂觀。

仲琦第三季單季合併營收為21.69億元，歸屬於母公司之稅後純益約為3000萬元，季成長54%，累積前三季稅後純益約為5000萬元，基本每股盈餘0.16元。

截至第三季，仲琦整體出貨量較去年同期成長超過20%，其中電商銷量明顯提升。因疫情改變全球經濟活動，消費者轉為線上消費，居家辦公、線上娛樂等新常態刺激網路設備升級潮，帶動電商零售表現亮眼。

產品面，仲琦致力拓展市場及軟硬體服務，除了主力的同軸電纜接取設備，WiFi無線網路產品及軟體佔比提高，自有Hitron Cloud雲端軟體目前全球連接裝置超過60萬台；也與母公司明泰(3380)共同投入多元5G產品，運用佳世達集團的技術與軟硬體資源，整合布局通訊市場。今年生產據點全面100%轉移至越南，自去年開始試營運後，經磨合調整產能提高，將持續強化供應鏈管理並推動在地化採購，創造更大生產量能。

雖面臨全球原物料持續短缺、塞港及運費上漲等挑戰，仲琦對第四季營運審慎看待，但訂單能見度展望樂觀，已達明年下半年。除了持續深耕主力北美市場，歐洲及拉丁美洲表現提升，準備從WiFi6無線網路產品應用進軍電信運營商市場；並在原來Cable運營商的基礎之外，著力發展數位行銷和電商平台，銷量顯著增加，明年營運成長可期。