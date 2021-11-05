國民黨副祕書長羅智強10月30日發起夜宿凱道49天活動，國民黨台北市議員游淑慧昨特地參加夜宿活動，為宣傳四大公投盡一份心力，今早游淑慧也在臉書表達自己參加活動的心情，直言「一早醒來到派出所去上洗手間，感覺很像被拘留一晚， 一種非常奇妙的體驗」。

對於昨夜夜宿凱道，游淑慧今（5日）在臉書發文表示，昨天晚上因為椎間盤突出導致的腰痛腳麻，一度無法入睡，只好調好5點10分鬧鐘，再吃一次鬆弛劑，終於不醒人事。游淑慧接著稱，「一早醒來到派出所去上洗手間，感覺很像被拘留一晚，一種非常奇妙的體驗」。

大批網友也在其po文底下表示關心，「辛苦了，保重身體」、「辛苦了！為了我們國人健康安全，如此的打拚犧牲奉獻精神，令人動容感動不已」、「淑慧美女議員辛苦了！永遠記得妳為這塊土地做的事，加油喔！但別勉強，還是身子重要的」。

而羅智強今也在臉書感謝特地來參加凱道夜宿的游淑慧、重啟核四公投領銜人黃士修、資深媒體人趙少康的三位編輯，以及固定的戰友、前文傳會副主委鄭照新，並表示，「新的一天，我們繼續為公投集氣」。