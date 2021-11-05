華城(1519)旗下華城電能與和泰車(2207)合作，成為LEXUS首款純電動車UX 300e的充電供應商，從設備、站點設置到車主家用裝置，提供完整一站式服務，華城電能預計於2022年完成建置25座直流快充站（DC站）與500座交流充電樁（AC樁）。

2021上半年國內電動車領牌總數約3668輛，相較去年同期增加率達54.05％。華城看好電動車成長趨勢，今年特別為充電營運事業群成立華城電能，全力提供更優質的充電營運服務。

華城自投入電動車充電站營運服務，2020年起華城即與和泰汽車展開合作，車主購買Toyota油電車時可加購華城家用充電樁設備與安裝服務；和泰車現有快充站點亦由華城電能協助建置，而LEXUS車主使用目前的CHAdeMO 50kW充電，只需50分鐘就能完成75％電量補充。

除LEXUS外，其他陸續推出電動車款的知名汽車品牌，也是華城電能致力健全台灣電車充電網絡的重要夥伴。華城電能為車廠提供一條龍的充電服務，目前已是賓士委託的全方位充電解決方案服務商、Audi充電關鍵策略合作夥伴；在站點設立方面，華城電能協助布建全台共13站的特斯拉Super Charger充電站及8站的保時捷Turbo Charger充電站；在家用充電部份，則為Toyota、中華汽車與保時捷等廠牌車主提供家用設備安裝服務。

為提高台灣電動汽車充電樁的分布密度，華城電能也陸續於北、中、南各拓展充電站據點，包括南港軟體科學園區、新竹科學園區、嘉義耐斯王子飯店及高雄漢神百貨等，攜手各類業者共同合作設置充電站。

目前華城電能已於全台建置共10座DC站、127支AC樁，不只DC快充站站數為同業第一，整體提供連線的營運充電樁總功率更是稱霸全台。華城電能執行長許逸晟表示，華城預計於2022年底前完成建置25座DC直流快充站及500座AC交流充電樁，並會依據市場需求，不斷更新充電規格搭配可支援方案。