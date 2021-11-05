繼國民ETF 0056後，再有元大台股高股息系列ETF配息創歷史新高：「元大台灣高息低波ETF(00713)」4日公告今年度預估配息金額為每受益權單位數新台幣3.15元，較去年的1.7元大幅成長且為歷年最高，對應最新收盤價極具投資吸引力，未來將於11月19日除息，投資人可於這段期間把握機會進場，參與今年度台股高股息ETF最後配息高峰。

元大台灣高息低波ETF(00713)配息金額逐年成長，2018年每單位配發1.55元、2019年每單位配發1.6元、2020年每單位配發1.7元，今年在台股企業獲利大幅成長帶動下，一舉飆升至每單位配發3.15元創史上新高，若以最新收盤價44.45元計算，配息率不僅大幅優於台灣加權股價指數近一年每月平均殖利率約2.9％之水準，更為台股ETF前段班，超越投資人對於台股高股息ETF配息的期待。

元大台灣高息低波ETF(00713)自2017年成立以來，每年配息率平均為5％，含息總報酬達71.3％（統計至2021/10/31）。

此外，以今年台股高股息ETF填息狀況觀察，國民ETF 0056自10月22日除息以來，至4日收盤僅10個交易日已填息70%，填息動能強勁，反映高殖利率個股的市場買盤踴躍，支撐股價上漲，整體市況對00713預期填息表現正向。 元大投信提醒，台股配息具有集中在第三季的特性，一年多次配息的產品，使用單次配息金額計算不代表一年可領到這麼多，可能造成年化配息率被高估，因此投資人在選擇高股息ETF時，要留意長期配息的穩定度。應對台股行情震盪，投資人可在0050、0056、元大台灣ESG永續(00850)等核心部位外，增納元大台灣高息低波ETF(00713)、元大MSCI金融ETF(0055)，以分散配置方式參與台股股價及股息成長機會，並有多次配息達到多元現金流的效果。