一位人夫帶女兒去逛書局，結帳的時候女兒掏出一個彩虹色的板子要他付錢，但因為板子的形狀與名稱看起來超像滅鼠神器，因此他當下立刻語重心長地向女兒說，不要看這東西漂亮就覺得是玩具，怎料這句話卻讓店員忍不住笑出來，讓他超級納悶。不少家長一看則秒懂說，這個玩具兒子、女兒都愛玩，在小孩的世界超級夯。

一名男網友日前在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，剛剛去書局買魔鬼氈，結果到櫃檯結帳的時候，女兒竟拿了一個叫作「滅鼠按按樂」的彩虹板子要他付錢，讓他當場傻眼勸道「家裡又沒有老鼠，妳不要看這個東西長得漂亮，就覺得它是玩具啊」。

男網友指出，結果他話才剛說完，書局的兩個女店員就噗哧一笑，讓他有點摸不著頭緒，也忍不住上來求助網友，女兒拿的這個彩虹板子到底是什麼？難道是他誤會了嗎？但上面就清清楚楚的寫著「滅鼠」啊！

內行人看完以後解釋說，原PO口中的彩虹板子，其實是款很療癒的益智遊戲，在國小孩子們的世界裡超夯。至於為什麼會取名叫做滅鼠，應該是因為這個遊戲有點類似打地鼠的遊戲。實際體驗過後發現，原理跟氣泡紙很像，其實按著按著會覺得很舒壓。

對此，原PO也留言回應說，夭壽！取這個名字，我還以為是一顆又一顆的老鼠藥，沒當家長的人可能都不知道，老鼠藥被小朋友拿在手上的畫面有多緊張，而且還做的這麼漂亮，很怕他們玩一玩就往嘴巴裡面塞。

另有不少家長則留言說，這個遊戲版在孩子們的世界超流行，「女兒今天在書局一直求我買給她」、「就讀小二的兒子說，他沒帶這個去學校，就沒朋友」、「我家小孩也都好愛，但我實在不懂這個到底有什麼好玩的，且一次都要買4個」。