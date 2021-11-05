高雄1名年約50歲的印尼籍女子小芳（化名）今年7月突現身印尼辦事處，痛訴她12年來遭到1名男子囚禁在7坪大房間內足不出戶、淪為性奴滿足對方性慾；檢方查出她在2009年來台當看護，卻被男子誘騙到其住所長年囚禁，直到今年男子病逝，她才得以逃出魔爪，最後在同鄉幫助下求援，希望能回到家鄉。

據自由時報報導，檢方指出小芳在2009年7月27日以監護工身分來台，當年11月就被男子誘騙帶離原雇主，她先是到飯店被囚禁2個月，接著又被對方帶到高雄新興區自立二路某大樓關押，時間整整長達12年，她說12年來每天被24小時監控，只能待在房間裡，甚至多次被對方脅迫滿足淫慾。

不過關押小芳的男子在今年6月因病過世，她隨即找到認識的同鄉，向高雄印尼辦事處求援，她說自己已被列「逃逸外勞」無法工作、身無分文，想要回到家鄉生活，目前移民署高雄專勤隊已為她募款，募得她等候返國的4個月房租，目前小芳已在上月底回到家鄉，而犯下惡行的男子雖已逝世，男子親屬得知此事後允諾會寄一筆錢給小芳。

小芳回憶，她12年來都只住在7坪大套房，起初男子外出工作時就將她用繩子拴住，直到2人相處久了，對方才卸下戒心，她也坦承後來的日子算已習慣彼此生活，2人逐漸相互依賴，直到今年初男子身體微恙，她甚至踏出「牢房」到醫院照料對方，對方過世後，她因無力負擔房租才選擇公開此事，向台灣政府求助。