小編今天（5日）精選5件不可不知的國內外財經大事。聯電10月合併營收達191.59億元、月成長2.2％，再創單月歷史新高，加上周四費半指數暴漲3%刷新紀錄，帶動台積電ADR狂噴逾3.3%，近期震盪整理的晶圓雙雄可望展開大復仇。在當前5G、電動車等終端需求未見放緩跡象，加上產能供給持續吃緊，法人看好，2022年晶圓代工價格有機會持續上調，聯電將持續受惠，業績有望再度挑戰歷史新高。

【1】聯電10月營收 史上最優

聯電公告10月合併營收達191.59億元，再度改寫單月歷史新高。法人預期，聯電第四季營收及獲利都可望同步改寫歷史新高，帶動全年獲利大幅成長八成水準，且2022年隨著晶圓代工報價有望續調，聯電營運有機會更上一層樓。

【2】12檔10月營收登高股 有看頭

上市櫃公司10月營收陸續公告，目前有包括南電（8046）、豐興（2015）等12檔創歷史新高。專家認為，產業在長短料的影響下，營收還能創新高的公司，實屬不易，仍是投資標的選擇方向。然當長短料狀況舒緩、下游需求放大，反而可能是營收轉折的警訊，但目前未見。

【3】美國啟動縮債 衝擊台股？金管會緊盯兩件事

美國聯準會3日利率決策會議宣布，2021年11月開始縮減購債、每月縮減150億美元，預計2022年中結束，市場憂心對台股基金動能造成衝擊。金管會證期局副局長蔡麗玲4日指出，美股道瓊、那斯達克當日都上漲，但股市最終要看基本面，台股基本面穩健，且台灣總體經濟也持續成長，金管會將持續關注「台股資金移動影響」及「證券市場後續表現」狀況。

【4】英特爾砸35億元 買下威盛子公司研發員工

IC設計廠威盛旗下子公司Centaur Technology與英特爾（Intel）簽署契約，英特爾將延攬部分Centaur員工加入公司，若交易案順利完成，屆時威盛將可獲得1.25億美元，折合新台幣34.83億元。

【5】聯準會縮減購債 暗示升息不急

美國聯準會（Fed）宣布，11月起開始每月縮減150億美元購債規模，預計明年6月全部結束購債，此為該央行撤回龐大振興措施的第一步，並重申當前的高通膨只是「暫時」，不急於升息。由於決策內容與外界預期相符，顯示Fed鴿派持續，無意驚擾市場。