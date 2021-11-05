國民黨台北市議員羅智強近日為年底四大公投案，發起「夜宿凱道49天」活動，引發政壇關注。從10月30日起已邁入第6夜，每晚都有來自政治界、媒體界的名人專程「陪睡」，話題與熱度不斷。媒體人韋安表示，他身邊的綠營朋友多對羅又恨又愛，恨羅天天跟民進黨對著幹，但也愛羅智強的戰法「比民進黨更民進黨」，讓他們內心相當矛盾。

羅智強昨晚（4）與國民黨台北市議員游淑慧、新黨台北市議員潘懷宗、重啟核四公投領銜人黃士修、中廣董事長趙少康小編群一同夜宿凱道，並同步直播引發熱議；今早又刊出自己在帳棚內努力寫作的身影，以及他與前來助陣的國民黨文傳會前副主委鄭照新、國民黨副發言人楊植斗等人合影，堪稱話題不斷。

韋安昨日在臉書發文坦言，他認識的綠營朋友，好幾個對羅智強又恨又愛。恨的是，羅天天跟民進黨對著幹；愛的是，他的戰法比民進黨更民進黨，而且像「瘋了」一樣，永遠不會停又有新花樣。

此文獲得熱烈迴響，網友紛紛回應：「國民黨就是需要這種人」、「國民黨多幾個羅智強，何懼民進黨？」、「戰鬥藍最佳寫照」、「國民黨真的不能再溫溫吞吞了，已經輸成這樣了」、「藍營戰力真的要加強，不能只有一個羅智強」、「對付民進黨就是要比民進黨更民進黨」。