緯軟(4953)第3季合併營收15.98億元，季增9.1％，年增19.2％，為歷史單季新高，稅後淨利1.22億元，年減22.7％，為歷年同期次高，每股盈餘1.86元；前3季累計合併營收44.32億元，年增17.6％，為歷年同期新高，稅後淨利3.42億元，年減7.6％，每股盈餘5.18元。

緯軟指出，第3季營收持續穩定增長，而受到人才市場緊缺以及匯率波動影響，以及建設人才梯隊拓展業務及交付能量的投資費用增加，單季營業費用達到2.68億元，使得單季獲利較去年同期下滑，但仍達歷年同期次高水準。

在數位轉型及智能化應用需求成長加持下，緯軟持續拓展核心目標客戶並增強交付能力，營收預期可維持穩定的成長。除此之外，因應全球逐漸聚焦ESG相關議題的趨勢，緯軟樂觀看待客戶因ESG衍生的IT服務需求，讓「數位轉型與ESG，手牽手同步走」；例如，當企業為了達成碳中和等ESG永續目標時，必須面對數據蒐集、處理、分析、管理、監控等相關挑戰，緯軟將憑藉最擅長的IT技術，協助客戶達成所訂定的永續指標。

緯軟同時公告10月合併營收為5.46億元，與上月持平，年增29.83％；前10月累計合併營收為49.77億元，年增18.83％。