奇偶(3356)第3季稅後盈餘為2383萬元，季減47.04%，累計前3季每股盈餘為1.27元；受惠於聖誕節前拉貨潮，奇偶預期，第4季營收有機會是全年高峰。

奇偶近幾年積極調整營運策略，產品研發放在對於市場所需求的產品會採用多方引進的方式，不侷限於自製，而是透過軟韌體的整合讓應用的領域更廣更深、強化AI人、車、臉辨識技術，各項應用及標準化AI產品已經陸續推出中，以及擴大公司既有產品的雲端服務，持續開發出使用雲端服務的客群；隨著調整成果顯現，產品組合優化，營運漸入佳境。

電子產業鏈長短料問題干擾，奇偶第3季合併營業收入3.3億元，季增2.8%，營業毛利為1.53億元，季減0.6%，合併毛利率為46.36%，季減1.55個百分點，營業淨利為4761萬元，季減3.13%，稅後盈餘為2383萬元，季減47.04%，累計前3季合併營收9.1億元，年增6%，營業毛利4.33億元，合併毛利率為47.41%，年增1個百分點，營業淨利為1.12億元，稅後盈餘為1.14億元，年增42.01%，每股盈餘為1.27元。

奇偶表示，由於今年營收逐季成長，產品毛利穩定，加上營業費用控制得宜，單季及前3季營業利益皆較去年同期大幅成長；營業外收入單季與前3季較去年同期減少，主要因去年有出售海外資產收益，以及今年業外金融資產投資獲利減少與外幣匯損所致。

奇偶表示，雖然缺料危機未解，對公司影響不大，不過目前訂單能見度不高，只能一個月一個月看，且淡旺季愈來愈不明顯，第4季因有聖誕節前拉貨潮，單季營收可望是全年高峰。