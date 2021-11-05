NBA is using the Wachtell Lipton law firm to commence an investigation in wake of ESPN's reporting on Sarver and Suns today. "The allegations contained in today's ESPN article are extremely serious" league spokesman Mike Bass says in statement. https://t.co/6KJy2U4cxe — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 4 2021

根據《ESPN》記者沃納洛斯基與荷姆斯5日聯合報導，太陽老闆羅伯特薩沃爾有嚴重的種族歧視與厭女症，在他擔任太陽老闆17年期間，打造一個充滿敵意的工作環境，聯盟執行副總裁麥克巴斯也隨即發表聲明，強調聯盟即將展開全面調查。

根據沃神爆料，薩沃爾除了經常使用種族歧視字眼，更出現不少歧視女性的行為，包含提出球隊必須找來脫衣舞孃勾引對方球員，以及把自己老婆穿比基尼照片傳給員工，更大談自己老婆給自己「口X」次數，頻頻造成自己員工很大困擾。

NBA史上最嚴重的球隊老闆種族歧視事件，就在2014年4月前快艇老闆史特林的種族歧視錄音被曝光，也讓當時才剛上任的NBA總裁席爾佛判罰史特林250萬美元罰款，更終身禁止涉及NBA，隨後才有快艇拋售球隊，改由鮑爾曼接手。

隨著薩沃爾種族歧視事件爆發，曾效力過太陽的文斯卡特今天也跳出來指控，薩沃爾授意太陽球員故意傷害他，「後來我回鳳凰城打球，兩名前隊友告訴我，薩沃爾走進太陽休息室，要求太陽球員故意傷害我，要讓我躺著出去，因為他不爽我打太好。」