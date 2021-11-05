根據《ESPN》記者沃納洛斯基與荷姆斯5日聯合報導，太陽老闆羅伯特薩沃爾有嚴重的種族歧視與厭女症，在他擔任太陽老闆17年期間，打造一個充滿敵意的工作環境，聯盟執行副總裁麥克巴斯也隨即發表聲明，強調聯盟即將展開全面調查。
根據沃神爆料，薩沃爾除了經常使用種族歧視字眼，更出現不少歧視女性的行為，包含提出球隊必須找來脫衣舞孃勾引對方球員，以及把自己老婆穿比基尼照片傳給員工，更大談自己老婆給自己「口X」次數，頻頻造成自己員工很大困擾。
NBA史上最嚴重的球隊老闆種族歧視事件，就在2014年4月前快艇老闆史特林的種族歧視錄音被曝光，也讓當時才剛上任的NBA總裁席爾佛判罰史特林250萬美元罰款，更終身禁止涉及NBA，隨後才有快艇拋售球隊，改由鮑爾曼接手。
隨著薩沃爾種族歧視事件爆發，曾效力過太陽的文斯卡特今天也跳出來指控，薩沃爾授意太陽球員故意傷害他，「後來我回鳳凰城打球，兩名前隊友告訴我，薩沃爾走進太陽休息室，要求太陽球員故意傷害我，要讓我躺著出去，因為他不爽我打太好。」
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