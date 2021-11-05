涉嫌傷人的莊姓嫌犯被警方逮捕送辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方查扣莊嫌砍傷人的兇刀。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高市小港區今（5）日凌晨發生一起酒後砍人事件，莊姓男子和蘇姓男子各自在民益路公園喝酒，因互看不順眼起口角衝突，2人發生扭打，莊男憤而衝回家拿了一把長約60公分的刀子朝蘇男頭部揮砍3刀，蘇男當場血流滿面，警方獲報趕抵，將動手的莊男壓制逮捕，救護員將受傷的蘇男送醫，所幸刀子生鏽不利，蘇男治療後無生命危險。

警方指出，今天凌晨0時37分許，62歲的莊男和42歲的蘇男各自在民益路公園內喝酒，2人雖認識但不熟，酒過三巡後，互看不順眼，當場吵了起來，進而發生扭打，莊男因年齡大不敵蘇男拳腳，趁機逃離現場。

未料，莊男竟返家拿了一把長約60公分的刀子返回現場，朝蘇男頭部揮砍3刀，蘇男當場血濺公園；轄區警方獲報火速抵達，當場將傷人的莊男依現行犯壓制逮捕，受傷的蘇男被送醫後，因莊男所持刀械不鋒利，頭部傷口不深，經縫合後無生命危險；警方訊後依殺人未遂嫌將莊嫌移送法辦。