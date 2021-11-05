江宏傑與福原愛今年7月宣布離婚，福原愛本月1日過33歲生日，在微博喊話：「我會加油」，她與江宏傑原本形影不離，而這也是兩人離婚後女方首次過生日。外界好奇江宏傑反應，媒體報導江宏傑昨(4日)原訂的工作取消便起意爬山散心，曝光的影片更可見他身邊出現女性友人，竟是已婚的孟耿如，雙方私下的好交情也曝光。

江宏傑、福原愛今年初婚姻全面崩盤，7月兩人聯合宣布離婚，本月初福原愛過生日，在微博寫下：「三十三歲了，我會加油的！」，似乎間接回應她與朋友在日本籌組的公司恐將倒閉的傳聞。而福原愛先前結束為東奧講評的工作後，近日傳出有新身分，即是接到青森大學聘請擔任客座副教授，盼利用她過去在體壇打球的豐富國際經驗傳授給學生。

孟耿如發IG限時動態驚見江宏傑身影。（圖／翻攝自summer1991720 IG）

而江宏傑這方繼離婚後就對福原愛的事十分低調，日前鬆口和前妻仍有聯繫，但是是為了孩子的事，其他不願多說。近日在孟耿如的IG中驚見江宏傑的身影，兩人和江宏傑的經紀人一起出遊到陽明山爬山，期間孟耿如更吐槽江宏傑：「是我在拉住他不要讓他滑倒，身為一個專業運動員，這樣對嗎？」

孟耿如吐槽江宏傑。（圖／翻攝自summer1991720 IG）

孟耿如事後更發文說：「非常臨時的野餐旅行，感謝温温（温貞菱）場地推薦，雖然下著不小的雨，還是感到非常心滿意足」。而據《三立新聞網》報導，原本孟耿如和江宏傑的經紀人就關係友好，當天因江宏傑臨時工作取消，三人才相約爬山，變成山友，孟耿如更打趣笑說：「今日組合了新的閨蜜團」。