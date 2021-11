為創造適合身障者的工作環境,微光社會福利協會與1 for one挺好共同合作,經過一年多的籌備正式在桃園的精華區南崁設立「1 for one挺好創作料理」,服務桃園地區的饕客們,同時也為憨兒提供適才適性的工作環境。

讓身障者回到社會一直是「微光社會福利協會」與「1 for one挺好」所重視的,因此在規畫時就以提供多元化多國料理與優質工作環境為目標,所以在餐點設計上與知名品牌共同合作,包含四川吳抄手、合進關廟麵、迷客夏、福灣巧克力、J6 Coffee、C果多等等,目的就是讓消費者在吃好食之餘還能做公益,讓每筆消費都發揮最大價值,同時在餐廳運作流程也運用標準的SOP方式,讓憨兒更容易學習與適應,並能藉此工作與更多人群互動,提供憨兒更多工作上的價值感與幸福感。

微光社會福利協會創會理事長姚奮志表示,微光成立以來就專注於身心障礙者的服務,包括身心障礙者生涯轉銜、個案管理或需求等等,目前我們透過身心障礙者就業支持計畫與身障者生活重建支持計畫來協助他們可以進入社會,此次與1 for one挺好的結合開啟了公益餐廳的全新組合,希望未來有更多企業可以來認領此「社區型餐廳」的運作模式,如此不僅可提供憨兒更多就業機會,同時企業也可以將任用身障者的規定發揮最大效益。

社會網絡公司同時也是NPO channel公益平台創辦人張幼霖指出,社會網絡為了擴大幫助NPO單位的永續經營,去年推出「1 for one挺好」公益消費品牌,訴求「每一筆商品消費,都多了一分愛的溫度」,此次與微光的合作更顯現我們發揮1 for one的精神,過程中因為社會網絡長期與企業合作的模式,因此陳永泰公益信託、財團法人搭理鋪慈善基金會與橘熊科技(OB嚴選)等企業熱情支持與贊助,催生1 for one挺好創作料理的成立,搭起一座共好的平台,未來期許有更多企業加入善盡企業責任的行列,讓公益運作模式形成一種善循環。

即日起,1 for one挺好創作料理搭配政府「好康助弱勢」方案,持振興券至店內儲值,可享1.5倍回饋優惠,例如儲值1000元即可使用1500元(依此類推)。面對疫情趨緩之際,公益團體更需要你我的支持,邀請桃園區的消費者用消費溫暖自己也溫暖憨兒們的內心!