據《路透社》報導，數名美國共和黨議員4日提出《台灣嚇阻法案》(Taiwan Deterrence Act)，以每年提供20億美元(約新台幣562.59億元)與其他援助的方式，加強台灣國防以對抗來自中國大陸與日俱增的軍事與外交壓力。

報導指出，該法案讓美國以贈款或貸款等方式，提供台灣每年20億美元購買在美國生產的武器與防偽裝備，直到2032年為止。

此外，《台灣嚇阻法案》也要求華府修訂《武器出口管制法》(Arms Export Control Act)，好讓美方更容易轉讓武器給台灣。一但法案通過並生效，美國務卿與防部長必須在180天內，向國會相關委員會提出關於台灣提升自我防衛能力的評估報告。

這項法案由共和黨的首席議員里契（Jim Risch）提出，連署人還包括同黨參議員克雷波（Mike Crapo）、柯寧（John Cornyn）、海格提（Bill Hagerty）、羅姆尼（Mitt Romney）和盧比歐（Marco Rubio）。

《路透社》分析，雖然法案由參議院的少數黨共和黨所提出，卻可增強國會對美國總統拜登的壓力，使其以更大膽的行動加強與台灣的關係；特別是值此之際，共軍不斷派出軍機擾台，並在外交上孤立台灣。

目前民主黨尚未對該法案表態；不過，台灣議題使少數能在兩黨意見嚴重分歧的參議院，能夠獲得跨黨派支持。

不過，20億美元也有附帶條件，包括台灣必須承諾配合美國的支出，以及美台須同意針對國防能力提升進行聯合長期規劃。目前美國敦促台灣進行國防改革，聚焦於機動性提升與強化大陸攻台難度，並維持強大的後備動員力量。

《台灣嚇阻法案》也要求美方改善與台灣軍事交流，擴大台灣軍事人員前往美國進行專業軍事教育、技術培訓的機會。法案強調，「為維持美國作為台灣民眾與民主價值、自由捍衛者的信譽，保衛台灣相當關鍵」。

由於前一天美方才公布2021年版的《中共軍力報告》，讓人再次憂心北京會對台灣採取何種選項。不過，五角大廈官員拒絕說明該部門是否認為，台海在近期或中期有可能爆發武裝衝突的可能。