桃園市平鎮區日前發生1起有趣的資深員警「丟包」菜鳥員警事件，當時2名員警處理完交通事故欲共乘機車離開，但騎車員警未等到後方同事跨上後座，就直接騎離開，導致後方員警尷尬地小跑步追上前；分局事後回應，「2人一時疏忽、默契不足，發生烏龍」，爆笑過程讓網友看傻。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發布1則影片，影片中是桃園平鎮區中豐路一處高架道路，當時道路上有2名員警剛處理完交通事件，正準備共乘1部機車離開，沒想到騎車的資深員警還未等到後方菜鳥員警跨上後座，就逕自往前騎走，後方員警眼見同事已快速駛離，則趕緊小跑步追上前，有趣畫面讓外界看傻。

「我還沒上車啊」菜鳥警遭前輩騎車丟包 分局：默契不足搞烏龍

有網友找出該影片其實是發生在2019年11月4日，當時影片曝光後隨即引發討論，如今再度被網友轉發到網路上；其他網友紛紛留言笑說，「笑死真沒默契」、「我還沒上車啊（欸不是我腦子裡怎麼有聲音」、「我真的懂，我媽以前也這樣對過我，然後一路騎回家才發現」、「不管看幾次都很好笑」。

當時警局派出所副所長出面解釋，當時同仁為了立即恢復交通順暢，一時疏忽，忘了讓實務訓練的同仁，2人默契不足、發生烏龍，分局將持續加強同仁教育訓練，以避免類似情事發生。