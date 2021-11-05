國民黨青年部副主任詹為元。（圖／取自臉書「詹為元 政治我們的事」）

國民黨青年部副主任詹為元欲參選明年台北市松山、信義區議員，近期將第一面選舉看板掛上，卻突遭檢舉下架，連出租看板十多年的屋主都驚呼從未如此，該看板也火速被拆除。詹強調，拆除原因是執照未申請導致違法，但因過去都沒發生過這樣的事，連屋主都搞不清楚看板需要申請執照，讓他質疑背後有玄機。網友也議論紛紛，更有人認為「『這個機器』動起來了」。

詹為元昨日（4）深夜近10時在臉書發文表示，他的第一面選舉看板才剛掛上，就被無預警檢舉下架，回想起當初為了設計這面看板，還跟設計界的朋友討論了好一陣子，特別選用了底色帶點莫蘭迪風采的藍色，配上白色的名字，顯眼、對比、但也柔順，如今看板已遭拆除，也讓他忍不住為此紀念。

詹為元指出，屋主說他看板出租了十多年沒有被檢舉過，拆除原因的確有執照沒有申請導致違法，但因過去沒發生過這樣的事，就連屋主也搞不清楚看板需要申請執照。詹強調，因為一面政治性的看板，讓原本平靜的一池春水被擾亂了，但他也為造成屋主的困擾感到抱歉與不好意思；這面看板雖短暫卻很亮麗，而他的選舉也不會被這些小手段給打敗。

此文一出獲得超過1000個讚，網友紛紛留言：「『這個機器』動起來了」、「現在碰到這種事，只能說有人故意的」、「一定是有門路、懂貓膩的人特別來檢舉的」、「一到選舉這類怪事就特別多」、「因為是國民黨的人，所以被檢舉吧！年輕人加油！」「信念與價值就是你的看板」、「一看到藍色就發瘋的人很多的」。