網紅潔哥（李秉潔）外型亮眼又直率敢言，被封為「鄉民女神」，2019年和交往18年的男友「岳妹」結婚，生下1女「FAFA」，即使升格人母，她的人氣依然不減，4日半夜她突然公開8年前的舊照，幾乎沒有任何改變的模樣掀起熱議，然而她很快就將貼文刪除。
潔哥4日在臉書發文回憶起8年前，當時她還在展場活動圈當主持人，「我的外形跟身高並不吃香，所以案子非常難接，有時候丟了20幾封履歷，面試十幾個活動，一個都沒有上。」她透露因為前一個公司倒閉了，她那時候在努力找正職工作。
潔哥表示：「現在回想起來以前接主持的時候生活真的滿豐富的，東南西北跑，只要有錢再遠我都會去接，現在要我穿這樣再接主持也沒辦法了哈哈哈哈！」她也附上一張照片，當時她頂著10度低溫，還要穿著聖誕爆乳辣妹裝，踩著15公分的高跟鞋在三創室外主持活動。
照片曝光後，不少網友都大讚她的外貌幾乎沒有改變，還是都一樣漂亮，「超正的」、「沒什麼變」，也有人為潔哥說話，認為潔哥的外型並沒有不吃香，「跑活動的誰不知道潔哥有爆乳+30CM！」意外在網路上掀起討論，然而目前潔哥已經將貼文刪除。
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