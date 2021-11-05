4大公投年底登場，國民黨台北市議員羅智強發起夜宿凱道49天活動，昨(4日)活動進入第6晚，他深夜也在臉書寫下心情，提到自己「好像真的有累到」，直播寫作難産，一個字都寫不出來。他並附上一張坐在電腦前的苦思畫面，引發網友關注。

羅智強在臉書指出，由於寫作難產，發呆到眼睛都快閉上了，於是放棄，決定去睡覺，但他從好的方面想，也許自己會睡的比較好，更透露凌晨一點，人在凱道帳篷裡。

畫面曝光後，引發不少網友討論，已有超過7千名網友按讚，不少人都心疼地說，「好疲憊的臉，辛苦了」、「多休息」、「來日方長！身體最重要」、「任重道遠休息好了再上」、「休息是為了走更長遠的路」；還有許多網友都紛紛幫忙加油打氣。

而今天一早近6時許，羅智強也在臉書曬出一張昨晚「戰友們」的合照，並感謝台北市議員游淑慧、核四公投領銜人黃士修、三位趙少康小編，還有固定的戰友、前國民黨文傳會副主委鄭照新，也喊話新的一天，繼續為公投集氣。