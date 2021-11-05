雖然現在不少消費者在選擇耳機時，都會以無線藍牙為主要需求，但還是有不少用戶對於音質有相當的要求，而Anker Innovations旗下的Soundcore就帶來了旗艦款Liberty 3 Pro主動降噪真無線藍牙耳機，主打獲得Hi-Res Wireless金牌認證、20位葛萊美獎音樂製作人共同推薦的認證，希望帶給消費者全新的「純金音質 無瑕真實」無線藍牙耳機體驗。

Soundcore Liberty 3 Pro主動降噪真無線藍牙耳機，共推出午夜黑、霜花白、迷霧灰、薄暮紫 4色。（Soundcore提供）

Soundcore全新的Liberty 3 Pro主動降噪真無線藍牙耳機，雖然外型小巧可愛，但可是擁有了降噪功能及零失真音質，更獲得Hi-Res Wireless金牌認證、20位葛萊美獎音樂製作人共同推薦，其搭載了全新升級的HearID聽紋識別，支援ANC主動降噪功能，透過測試後，可自動偵測外部環境噪音，同時分析耳內壓力，以智慧調節符合用戶需求的降噪模式，有效減輕因切換降噪模式讓耳朵所產生的負壓感，以提供專屬的降噪效果，而且還有獨家ACAA 2.0同軸圈鐵技術、LDAC音訊傳輸技術，支援高達24bit、96kHz的990kbps高品質音訊傳輸，以帶來近乎無損的發燒CD級音質。