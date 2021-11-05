全家(5903)公布前3季財報，其中第3季稅後盈餘為2.83億元，季減19.87%，累計前3季每股盈餘為4.28元；展望第4季，全家表示，營運將瞄準溫降與電商商機，鮮食、EC、會員多箭齊發，輔以政府振興方案及節慶商機，第4季營運可望穩定向上。

受到本土疫情政府實施防疫政策影響，全家第3季合併營收為206.62億元，季增0.78%，年減9.11%，營業淨利為3.33億元，年減62.73%，歸屬母公司稅後盈餘為2.83億元，季減19.87%，年減61.19%；累計前3季合併營收620.05億，年減2.56％，稅後淨利10.15億，歸屬母公司淨利9.55億，年減41.03%，每股盈餘4.28元，較去年同期減2.97元。

全家表示，綜觀前3季整體績效，第1季獲利呈兩位數成長，第2季後半開始受到Covid-19全國實施三級警戒後對實體零售市場的衝擊，第3季亦持續籠罩在停課、居家辦公、熟食區停售、座位區關閉、戴口罩禁飲食、進店實聯制的防疫政策因素下，便利商店本業的來客人流首當其衝。轉投資中以支援本業為主的全台物流與全家國際餐飲中的大戶屋日式定食，同受影響，致前3季整體獲利不盡理想。

儘管整體營運受疫情因素干擾，但具有品牌差異化的微波鮮食、匠極滿系列領軍的麵包貨架、冷藏沙拉水果甜點等品類業績仍較去年同期成長；網購店取的包裹件數受惠線上購物蓬勃及「全家」多元開店平台的穩定自有件來源亦不斷上升；會員經營部分，會員人數在第3季達1450萬，透過app不斷創新優化，如可查詢產品庫存的獨家「地圖趣」功能，有效維持會員的品牌黏著度。而冷凍食品與社群團購，在疫情後成為新的業績動能來源，較疫情前有躍進式的成長。

截至110年9月30日止，全家便利商店總店舖數達3932家。

全家第3季重大投資依既有事業計畫穩健進行．截至9月底共新開207間店；轉投資專營電子支付機構－「全盈支付」，順利獲得金管會核准通過業務許可與公平會通過此新事業合資案，正積極加速申請執照與開業準備；以配送電子商務包裹為主的日翊文化，於第3季陸續稼動啟用中壢、台南衛星倉，新台中及擴建花蓮物流廠的建設案也都在進行中，可望成為未來成長動能。展望第4季，全家表示，進入10月疫情逐步穩定控制、政府陸續宣布鬆綁措施甚至有望降級，公司將瞄準溫降與電商商機，鮮食、EC、會員多箭齊發，推出差異化的產品、優化會員app服務、「全+1」社群電商等線上購物渠道的顧客體驗，輔以政府振興方案及節慶商機，將可望促使業績向上。